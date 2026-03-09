Mudik Lebaran 2026, Arus Penumpang Pelabuhan Regional 4 Diproyeksi Tembus 882.620 Orang

MAKASSAR, Upeks–PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 memproyeksikan arus penumpang selama periode Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Indonesia Timur mencapai 882.620 orang, meningkat sekitar 5% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 840.590 penumpang. Proyeksi ini menunjukkan tren pertumbuhan mobilitas masyarakat melalui transportasi laut yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis mengatakan bahwa momentum mudik Lebaran tetap menjadi periode dengan pergerakan penumpang tertinggi di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Berdasarkan proyeksi operasional kami, arus penumpang pada masa Angkutan Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 882.620 orang, atau meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini sejalan dengan tren peningkatan mobilitas masyarakat serta semakin kuatnya konektivitas transportasi laut di wilayah Indonesia Timur,” ujar Abdul Azis.

Dia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir arus penumpang di pelabuhan Regional 4 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2022 jumlah penumpang tercatat sekitar 594.263 orang, kemudian meningkat menjadi 715.256 orang pada 2023, 764.010 orang pada 2024, hingga 840.590 orang pada periode Angkutan Lebaran 2025. Untuk tahun ini, jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 882.620 orang.

Menurut Abdul Azis, Pelindo Regional 4 telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus penumpang, mulai dari kesiapan infrastruktur terminal penumpang hingga penguatan koordinasi dengan operator kapal dan instansi terkait.

“Kami memastikan seluruh fasilitas terminal penumpang dalam kondisi siap operasional, serta melakukan penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder guna memastikan pelayanan mudik berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” jelasnya, Senin (9/3/2026), didampingi General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin, SVP Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar, dan Terminal Head TPK New Makassar, Teguh Firdaus.

Dalam kesempatan ini General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin, menjelaskan peningkatan fasilitas pelabuhan, untuk menyambut penumpang mudik lebaran 2026. Salah satunya yang disiapkan adalah kehadiran pintu akses disabilitas termasuk pintu akses untuk lansia.

“Selain itu ada juga area khusus disabilitas, area bermain anak, area merokok, titik charging, travelator, dan banyak lagi,” jelasnya.

Iwan juga memaparkan saat ini otal terdapat 19 kapal yang beroperasi di terminal penumpang dan Roro, dengan mayoritas dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) sebanyak 14 unit.

Sementara itu, Division Head Operasi Pelindo Regional 4 Yusida M. Palesang mengungkapkan bahwa sejumlah pelabuhan utama di Kawasan Indonesia Timur diperkirakan kembali menjadi simpul dengan arus penumpang terbesar selama periode mudik Lebaran tahun ini.

Berdasarkan data Angkutan Lebaran 2025, lima pelabuhan dengan arus penumpang tertinggi di Regional 4 meliputi Pelabuhan Makassar sebanyak 126.006 penumpang, Balikpapan 112.531 penumpang, Ambon 103.679 penumpang, Parepare 97.174 penumpang, serta Ternate 67.460 penumpang.

Pada Angkutan Lebaran 2026, jumlah penumpang di pelabuhan-pelabuhan tersebut diproyeksikan kembali meningkat, yakni Makassar sekitar 132.306 penumpang, Balikpapan 118.158 penumpang, Ambon 108.863 penumpang, Parepare 102.033 penumpang, serta Ternate 70.833 penumpang.

“Pelabuhan Makassar diproyeksikan tetap menjadi pelabuhan dengan arus penumpang tertinggi di Regional 4 selama masa mudik Lebaran, diikuti Balikpapan dan Ambon. Oleh karena itu kami menyiapkan penguatan pengelolaan arus penumpang serta optimalisasi layanan terminal penumpang di pelabuhan-pelabuhan tersebut,” kata Yusida.

Pada periode Angkutan Lebaran tahun lalu, puncak arus mudik tercatat terjadi pada H-3 Lebaran dengan jumlah penumpang mencapai 41.049 orang, sementara puncak arus balik terjadi pada H+7 dengan total 40.197 penumpang. Pola pergerakan ini diperkirakan akan kembali terjadi pada musim mudik tahun ini.

Pelindo Regional 4 sendiri mengoperasikan 20 terminal penumpang selama masa Angkutan Lebaran untuk memastikan kelancaran layanan bagi masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah Indonesia Timur.

Dengan kesiapan tersebut, Pelindo optimistis layanan kepelabuhanan selama periode mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan optimal sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas logistik di Kawasan Timur Indonesia. (mim)