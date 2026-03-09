Komunitas Sedekah Booster Buka Bersama 432 Anak Panti Hingga Tahfiz Quran

MAKASSAR, Upeks.co.id — Dengan semangat kepedulian, komunitas Sedekah Booster Indonesia sukses menyelenggarakan kegiatan Buka Puasa Bersama Panti Asuhan dan Rumah Tahfizh.

Dengan mengusung tema “Merajut Kisah, Menebar Kasih” acara ini berlangsung pada Minggu, 8 Maret 2026, bertempat di Hotel Unhas, Makassar.

Kegiatan ini menjadi momentum istimewa yang mempertemukan keberkahan doa dari anak-anak panti dan penghafal Al-Qur’an dengan kedermawanan para donatur dan sponsor.

Sebanyak 432 peserta, yang terdiri dari anak-anak panti asuhan, santri tahfizh, panitia, serta perwakilan sponsor, hadir memenuhi ruangan dengan suasana penuh kehangatan.

Dalam Sambutannya, Ketua Pengurus Sedekah Booster, Jumardi menekankan bahwa semangat berbagi harus terus ditumbuhkan di tengah masyarakat.

“Berbagi itu bukan soal seberapa besar apa yang kita sumbangkan atau uang yang kita keluarkan tetapi seberapa besar kepedulian kita terhadap sesama” Ujar Jumardi.

Pada kegiatan ini diisi dengan tausiah yang menjelaskan tentang sedekah mengeluarkan penyakit dan mendatangkan berkah.

Yang disampaikan langsung oleh Ustadz Muammar Tauhid pada tausyiahnya Beliau memberikan perumpamaan menarik mengenai hakikat harta dan sedekah.

“Sedekah itu seperti penampungan yang penuh. Jika terlalu banyak yang masuk tetapi tidak pernah dikeluarkan, maka justru bisa menjadi penyakit,” ucapnya.

Karena itu, sebagian dari harta yang dimiliki perlu kita keluarkan melalui sedekah.

“Semakin banyak yang kita keluarkan di jalan Allah, maka semakin besar pula keberkahan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inilah makna dari tema kita hari ini, Merajut Kisah, Menebar Kasih, yaitu menghadirkan kepedulian dan berbagi kebaikan kepada sesama,” paparnya.

Selain tausiyah dan buka puasa bersama, keceriaan anak-anak semakin lengkap dengan hadirnya sesi dongeng inspiratif yang membawa pesan moral dan motivasi disampaikan langsung oleh Kak Manggazali.

Sedekah Booster Indonesia adalah Lembaga sosial yang berfokus pada penghimpunan dan penyaluran sedekah, infak, dan wakaf secara amanah, transparan, dan berkelanjutan.(rls)