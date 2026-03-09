Menuju Mubes 2026, ICATT Bahas Penguatan Media, Training Dai hingga Tata Kelola Organisasi

MAKASSAR, UPEKS — Para alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT) mematangkan persiapan Musyawarah Besar (Mubes) ICATT 2026 melalui rapat panitia yang digelar di Hotel UIN Alauddin, Makassar, Minggu (8/3/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum ICATT, Prof. Andi Aderus, yang memberikan arahan sekaligus membuka rapat persiapan Mubes tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pelaksanaan Mubes merupakan amanah organisasi yang harus dipersiapkan secara serius oleh seluruh pengurus dan anggota.

“Mubes ini adalah amanah organisasi yang harus kita jalankan bersama. Karena itu seluruh perangkat dan kebutuhan pelaksanaannya harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa ICATT telah menetapkan 28 Maret 2026 sebagai waktu pelaksanaan Musyawarah Besar yang akan dirangkaikan dengan kegiatan Halal Bihalal dan Silaturahmi Anggota ICATT. Dalam rapat tersebut, panitia membahas berbagai aspek penting terkait kesiapan Mubes, mulai dari penyusunan AD/ART organisasi, laporan pertanggungjawaban pengurus, kehadiran serta partisipasi anggota, hingga persoalan pendanaan dan strategi publikasi kegiatan.

Selain agenda organisasi, rapat juga membahas sejumlah program strategis yang akan dipertajam dalam Mubes mendatang. Beberapa gagasan program yang muncul antara lain penguatan media dan publikasi organisasi, membangun media silaturahmi antara alumni senior dan junior, penyelenggaraan training dai, hingga pengembangan usaha organisasi dan penguatan tata kelola kelembagaan.

Dalam forum tersebut juga berkembang gagasan agar ICATT ke depan dapat bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan agar manfaat dan kontribusinya semakin dirasakan oleh masyarakat luas, mengingat kiprah alumni Al Azhar Mesir selama ini cukup besar dalam bidang dakwah, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Ketua Panitia Mubes ICATT 2026, Ilham Iskandar, menyampaikan komitmennya bersama seluruh panitia untuk menyukseskan agenda besar organisasi tersebut. Ia menegaskan bahwa panitia akan bekerja maksimal dalam menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan agar pelaksanaan Mubes berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi.

“Mubes ICATT 2026 adalah momentum penting bagi konsolidasi alumni Al Azhar yang tergabung dalam ICATT. Karena itu kami di panitia akan bekerja secara maksimal untuk memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap Mubes yang akan digelar pada akhir Maret nanti tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan program strategis yang memperkuat peran alumni dalam menjawab berbagai tantangan sosial, keagamaan, dan kebangsaan di tengah masyarakat.(rls)