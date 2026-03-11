KONI Maros Luncurkan Aplikasi SIMARU untuk Monitoring Persiapan Atlet Porprov 2026

MAROS, Upeks — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Maros meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Olahraga dan Prestasi Unggul (SIMARU) untuk memperkuat pengelolaan data olahraga serta memantau kesiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.

Peluncuran aplikasi tersebut dirangkaikan dengan rapat koordinasi seluruh cabang olahraga (cabor) sekaligus buka puasa bersama yang digelar pengurus KONI Maros. Ketua KONI Maros, Marjan Massere, menjelaskan kegiatan itu menjadi momentum untuk mengevaluasi persiapan atlet menuju Porprov.

“Rapat koordinasi ini untuk mengevaluasi dan memonitor persiapan cabang olahraga dalam rangka menghadapi Porprov 2026 yang akan digelar di Bone dan Wajo. Sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh cabor di Kabupaten Maros,” kata Marjan.

Ia menjelaskan, aplikasi SIMARU dirancang sebagai sistem informasi terbuka yang dapat diakses masyarakat, khususnya pecinta olahraga. Aplikasi tersebut juga memudahkan pengurus KONI serta masing-masing cabor untuk mengunggah data dan dokumen terkait kegiatan olahraga.

“Melalui SIMARU, kami dapat memonitor dan mengevaluasi persiapan atlet, pelatih, hingga wasit di setiap cabang olahraga. Semua data akan tersimpan sebagai bank data olahraga Kabupaten Maros,” ujarnya.

Menurut Marjan, setiap cabang olahraga nantinya memiliki admin untuk mengunggah berbagai informasi seperti data atlet, prestasi, hingga kegiatan internal dan eksternal. Sistem ini juga terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait untuk memudahkan proses pemantauan.

Ia menilai keberadaan aplikasi tersebut penting karena selama ini pengelolaan data olahraga di Maros masih menjadi kendala.

“Selama ini salah satu kekurangan besar di keolahragaan kita adalah minimnya data yang baku. Dengan SIMARU, kita bisa melihat jumlah atlet setiap cabor, prestasi hingga tingkat nasional, serta aktivitas cabor yang aktif maupun yang tidak aktif,” jelasnya.

Aplikasi SIMARU secara resmi diluncurkan oleh Bupati Maros yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Maros. KONI berharap sistem tersebut dapat meningkatkan transparansi, pengelolaan data, serta pembinaan prestasi olahraga di daerah menjelang Porprov 2026.(alf)