XLSMART Perkenalkan Transport Master Controller

Didukung Cisco untuk Memperkuat Konektivitas Perusahaan dan Menghadirkan Pengalaman Digital yang Lebih Cepat dan Cerdas

JAKARTA, UPEKS–XLSMART hari ini mengumumkan peluncuran Transport Master Controller, sebuah platform transport manajemen jaringan canggih yang didukung oleh Cisco, guna memodernisasi operasional jaringan, mempercepat penyediaan layanan, serta meningkatkan visibilitas end-to-end di seluruh infrastruktur multi-domain dan multi-layer.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kapasitas data yang tinggi, layanan cloud, dan aplikasi digital di Indonesia, XLSMART membutuhkan konektivitas yang semakin andal dan skalabel. Lonjakan trafik serta kompleksitas infrastruktur menjadikan penyediaan layanan yang cepat dan fleksibel sebagai tantangan tersendiri. Melalui kolaborasi dengan Cisco dalam menghadirkan Transport Master Controller, XLSMART kini dapat menyederhanakan operasional, memperoleh visibilitas jaringan transport secara real-time, serta beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus memperkuat kepemimpinannya dalam transformasi digital Indonesia.

“Peluncuran Transport Master Controller merupakan tonggak penting bagi XLSMART dalam memperkuat kepemimpinan kami di sektor konektivitas Indonesia. Seiring dengan percepatan ekonomi digital nasional, dibutuhkan jaringan yang cerdas, adaptif, dan siap untuk terus berkembang,” ujar Shurish Subbramaniam, Chief Technology Officer XLSMART. “Dengan Transport Master Controller dari Cisco, kami menyederhanakan kompleksitas operasional jaringan transport melalui otomatisasi serta memperoleh visibilitas real-time yang memungkinkan kami menghadirkan konektivitas berkualitas tinggi dan andal kepada pelanggan, sekaligus mempercepat inovasi.”

Untuk menjawab kebutuhan jaringan yang semakin skalabel, resilien, dan programmable, XLSMART memilih solusi Transport Master Controller dari Cisco. Solusi ini akan mempercepat proses provisioning layanan, memungkinkan monetisasi jaringan melalui layanan berbasis diferensiasi SRv6, serta menghadirkan assurance berbasis SLA yang terukur dengan visibilitas end-to-end untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi ini juga menyederhanakan operasional di lingkungan transport multi-vendor yang kompleks serta meningkatkan efisiensi melalui pengelolaan siklus hidup jaringan yang lebih terintegrasi.

“Perusahaan saat ini tidak lagi hanya membutuhkan konektivitas, tetapi juga performa yang andal, aktivasi layanan yang cepat, serta fleksibilitas untuk berkembang sesuai kebutuhan bisnis,” ujar Vish Iyer, President, Service Provider, Asia Pacific & Japan, Cisco. “Cisco bangga dapat berkolaborasi dengan XLSMART dalam menghadirkan otomatisasi generasi masa depan guna mengelola kompleksitas dan skala jaringan. Dengan mengadopsi Cisco Transport Master Controller, XLSMART membangun jaringan yang lebih adaptif dan cerdas, yang mampu berkembang seiring kebutuhan bisnis serta memberikan pengalaman pengguna yang unggul untuk mendukung kebutuhan digital Indonesia.”

Implementasi ini semakin memperkuat peran XLSMART dalam mendukung ekonomi digital Indonesia melalui penyediaan solusi konektivitas yang aman dan berperforma tinggi, yang menunjang adopsi cloud, inovasi berbasis AI, serta inisiatif digitalisasi perusahaan.(rls)