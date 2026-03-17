Kenaikan Harga Masih Wajar, Masyarakat Diminta tidak Panik

PANGKEP, UPEKS.co.id–Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Sentral Pangkajene terpantau relatif stabil, meski terdapat sedikit kenaikan pada beberapa komoditas.

Secara umum, kenaikan harga hari ini dinilai masih relatif terkendali dan tidak terlalu signifikan.

Pemantauan dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),.guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pemantauan dipimpin Wakil Bupati Pangkep, H. Abd Rahman Assegaf, bersama Forkopimda, Sekretaris Daerah, BPS, Bulog, serta sejumlah kepala OPD. Rombongan meninjau langsung aktivitas jual beli dan memeriksa harga berbagai komoditas strategis.

Hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan bahan pangan masih aman. Meski demikian, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, namun dinilai masih dalam batas wajar.

Menjelang hari raya, kenaikan harga relatif biasa terjadi. Yang penting stok aman dan masyarakat tidak perlu panik,” kata Abd Rahman Assegaf.

Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Pangkep, Asykur Abu Bakar, menegaskan bahwa secara umum pergerakan harga masih terkendali.

“Tidak ada kenaikan yang signifikan dan stok pangan secara keseluruhan aman,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, kenaikan harga terjadi pada ayam potong yang sebelumnya Rp40.000 per ekor, kini menjadi Rp42.000 atau naik Rp2.000.

Selain itu, harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp21.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Komoditas udang juga turut mengalami kenaikan, yakni udang vaname dari Rp110.000 menjadi Rp120.000 per kilogram.

Sementara itu, udang sitto mengalami lonjakan harga dari Rp120.000 menjadi Rp150.000 per kilogram untuk ukuran super (sekitar 16 ekor per kilogram).

Di sisi lain, harga ikan tongkol dan ikan kembung terpantau stabil di kisaran Rp120.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga beras yang tidak mengalami kenaikan. (sah)