Kapolres Pelabuhan Tekankan ke Personel Sikap Humanis saat Pengamanan Takbir Keliling

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Jelang malam takbiran Idul Fitri 1447 H/2026, Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti, turun langsung memimpin apel kesiapan pengamanan yang digelar di halaman Mapolres Pelabuhan Makassar, Jumat (20/3/2026(.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pengamanan Lebaran tahun ini dilakukan secara serius dan maksimal.

Tak ingin kecolongan, Polres Pelabuhan Makassar langsung mengerahkan personel untuk disebar ke berbagai titik rawan, mulai dari jalan protokol hingga lokasi pelaksanaan Sholat Id.

“Pengamanan ini untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman saat malam takbiran hingga pelaksanaan Sholat Idul Fitri,” tegas Kapolres.

Malam takbiran memang selalu menjadi momen yang dinanti masyarakat. Namun di balik kemeriahannya, potensi gangguan kamtibmas tetap menjadi perhatian utama aparat.

Karena itu, seluruh personel baik di tingkat Polres maupun Polsek jajaran telah diinstruksikan untuk siaga penuh, termasuk mengantisipasi kegiatan takbir keliling yang berpotensi menimbulkan kerawanan.

Kapolres AKBP Rise juga memberikan pesan tegas namun humanis kepada jajarannya.

“Jika ditemukan pawai takbir, lakukan imbauan dengan sopan santun, jangan arogan,” pesannya.

Instruksi ini menjadi penekanan bahwa pendekatan persuasif tetap dikedepankan dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Apel kesiapan ini menjadi bagian dari strategi besar Polres Pelabuhan Makassar dalam menciptakan suasana aman, tertib, dan terkendali selama momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal demi kepentingan masyarakat luas.

“Ini bentuk pelayanan Polri agar masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Polres juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban selama malam takbiran, sehingga suasana Lebaran tetap penuh khidmat dan kebahagiaan.(Jay)