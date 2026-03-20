Bajaj Maxride Apresiasi Kinerja 70 Driver

MAKASSAR, UPEKS – Sebanyak 70 mitra pengemudi Bajaj Maxride di Makassar menerima apresiasi atas kinerja dan konsistensi mereka dalam melayani pelanggan. Penghargaan ini menjadi bagian dari program Driver Sejahtera yang dirancang untuk menjaga motivasi kerja sekaligus meningkatkan kualitas layanan di lapangan.

Program tersebut ditujukan bagi mitra yang telah bergabung selama 3 hingga 6 bulan dengan rekam jejak positif, tanpa pelanggaran, serta memiliki tingkat pembatalan pesanan yang rendah.

General Manager Bajaj Maxride, Antonio Gratiano, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendorong profesionalisme mitra. Ia menegaskan, inisiatif serupa akan digelar secara berkala dalam setahun guna menjaga standar layanan tetap optimal.

Selain memberikan penghargaan, Bajaj Maxride juga menghadirkan berbagai keringanan bagi mitra selama periode Ramadan hingga Lebaran 2026.

City Manager Bajaj Maxride Makassar, Gilead Octavianus Lalombo, menjelaskan perusahaan memberlakukan program bebas biaya rental pada 20–22 Maret 2026. Di samping itu, tarif sewa kendaraan turut diturunkan selama Ramadan.

Untuk paket tiga hari, tarif disesuaikan dari Rp95.000 menjadi Rp90.000 per hari, sementara paket tujuh hari turun menjadi Rp80.000 per hari dari sebelumnya Rp95.000. Bahkan, khusus periode 17–19 Maret, tarif dipangkas hingga Rp50.000 per hari.

Menurut Gilead, kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban operasional mitra sekaligus menjaga produktivitas mereka selama momentum Lebaran.

Respon positif datang dari para pengemudi. Salah satu penerima apresiasi, Ibnu Sina Hasan, menilai program ini memberikan dorongan semangat dalam bekerja dan meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

Hal senada disampaikan Ridwan. Ia menilai langkah perusahaan berdampak langsung pada motivasi dan konsistensi para driver dalam melayani pelanggan.

Melalui program ini, Bajaj Maxride berharap dapat terus meningkatkan kesejahteraan mitra sekaligus memperkuat kualitas layanan transportasi di Makassar.(alf)