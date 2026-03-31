Pemkab Pangkep Sabet Tiga Penghargaan Bergengsi dari Pemprov Sulsel

PANGKEP, UPEKS.co.id–Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) meraih tiga penghargaan bergengsi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, dalam acara Silaturahmi dan Penyerahan Apresiasi di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu malam (29/3/2026).

Pemkab Pangkep dinilai berhasil dalam tiga indikator makro pembangunan daerah.

Pertama, Persentase Penurunan Penduduk Miskin. Pemkab Pangkep meraih penghargaan sebesar Rp75.000.000

Kedua, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio). Pemkab Pangkep meraih penghargaan sebesar Rp35.000.000

Ketiga, Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pemkab Pangkep meraih penghargaan sebesar Rp150.000.000

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, menyampaikan bahwa penghargaan yang diraih menjadi bukti nyata keberhasilan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Ia menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa program pembangunan yang kita jalankan berada di jalur yang tepat. Ini juga hasil dari sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan,” ujar Yusran. (Sah)