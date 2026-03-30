Asmo Sulsel Berikan Santunan kepada Panti Asuhan Mawaddah dalam Momentum Halal Bihalal Idul Fitri

MAKASSAR, UPEKS— Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian di momen Hari Raya Idul Fitri, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menggelar kegiatan Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak-anak dari Panti Asuhan Mawaddah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026, bertempat di kantor main dealer Asmo Sulsel di Jl. Sultan Alauddin No. 57, Makassar.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 10 anak panti asuhan beserta 2 orang pengurus hadir secara langsung untuk menerima santunan yang diberikan secara simbolis oleh jajaran manajemen Asmo Sulsel, termasuk Thamsir Sutrisno selaku Region Head Asmo Sulsel. Penyerahan santunan dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap sesama, khususnya kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Momentum Halal Bihalal ini menjadi ajang silaturahmi antar karyawan sekaligus kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sepanjang kegiatan, mencerminkan nilai kebersamaan yang ingin terus dijaga oleh Asmo Sulsel.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang secara rutin dilakukan oleh Asmo Sulsel. Melalui berbagai kegiatan sosial, Asmo Sulsel berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mempererat hubungan dengan lingkungan sekitar.

Region Head Asmo Sulsel, Thamsir Sutrisno, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian perusahaan, khususnya dalam momen spesial seperti Idul Fitri.

“Idul Fitri merupakan momen yang penuh makna untuk saling berbagi dan mempererat tali silaturahmi. Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan adik-adik dari Panti Asuhan Mawaddah sekaligus menegaskan komitmen Asmo Sulsel untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Thamsir.

Melalui kegiatan Halal Bihalal dan pemberian santunan ini, Asmo Sulsel berharap dapat terus menebarkan semangat kebersamaan dan kepedulian, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.(*)