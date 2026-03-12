Antisipasi Gangguan Kamtibmas di Laut, Satpolairud Polres Pelabuhan Makassar Patroli Intensif di Dermaga Paotere

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Pelabuhan Makassar mengintensifkan patroli keamanan di wilayah perairan, khususnya di kawasan Dermaga Pelabuhan Paotere Makassar.

Hal itu dilakukan, menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 dan meningkatnya aktivitas masyarakat pesisir serta warga kepulauan yang mulai melakukan perjalanan mudik Lebaran melalui jalur laut.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KYRD) berupa patroli perairan, sekaligus patroli dialogis kepada masyarakat dan para pengguna jasa transportasi laut.

Patroli ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari atensi Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti, dalam rangka memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di wilayah perairan, tetap aman dan kondusif menjelang arus mudik Idul Fitri.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satpolairud melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas masyarakat pesisir, nelayan, hingga penumpang kapal yang akan menuju wilayah kepulauan.

Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan di wilayah perairan.

Fokus pengawasan tidak hanya pada aspek keamanan pelayaran, tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan, seperti praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dapat merusak ekosistem laut, serta potensi peredaran narkotika melalui jalur laut.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil mengatakan, patroli ini merupakan langkah preventif untuk memastikan wilayah perairan tetap aman di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.

“Menjelang Idul Fitri biasanya aktivitas masyarakat kepulauan meningkat, karena banyak warga yang mulai mudik atau pulang kampung melalui jalur laut,” ucap Adil, Kamis (13/3/2026).

Oleh karena itu kata Adil, Satpolairud Polres Pelabuhan Makassar mengintensifkan patroli dialogis di Dermaga Paotere dan wilayah perairan sekitarnya guna memastikan keamanan serta keselamatan masyarakat.

Adil menambahkan, patroli tersebut juga menjadi bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat pesisir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi nelayan maupun pengguna transportasi laut.

“Patroli dialogis ini merupakan wujud komitmen Polri dalam menjaga keamanan wilayah laut, sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, khususnya menjelang arus mudik Idul Fitri,” tambahnya.

Dengan peningkatan patroli ini, diharapkan situasi keamanan di wilayah perairan Makassar tetap kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas, termasuk perjalanan mudik ke wilayah kepulauan, dengan aman dan lancar menjelang perayaan Idul Fitri.(Jay)