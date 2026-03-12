Jelang Idul Fitri, Polres Pelabuhan Makassar Intensifkan Patroli di Pusat Perbelanjaan

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi, aktivitas masyarakat di berbagai pusat perbelanjaan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar mulai mengalami peningkatan signifikan. Seperti Pasar Sentral dan Pasar Butung Makassar.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, warga tidak hanya datang dari Kota Makassar, tetapi juga dari sejumlah kabupaten di Sulsel. Bahkan ada dari luar Sulsel untuk berburu kebutuhan lebaran.

Melihat meningkatnya mobilitas masyarakat tersebut, Satuan Samapta (Satsamapta) Polres Pelabuhan Makassar, mengintensifkan patroli dialogis di sejumlah titik strategis guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Patroli tersebut menyasar berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, kawasan perbankan, perkantoran hingga permukiman warga.

Kehadiran polisi di lokasi-lokasi tersebut, bertujuan memberikan rasa aman sekaligus mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas yang kerap meningkat menjelang hari raya.

Tidak hanya melakukan pemantauan, personel Satsamapta juga turut melaksanakan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan, terutama di kawasan pusat keramaian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, mengatakan bahwa patroli dialogis merupakan salah satu bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat sekaligus sarana untuk mempererat komunikasi antara polisi dan warga.

“Patroli dialogis ini kami lakukan sebagai wujud pelayanan prima kepolisian. Selain memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, anggota kami juga berdialog langsung dengan warga untuk mendengar keluhan maupun masukan terkait situasi keamanan di lingkungan mereka,” ujar Adil, Kamis (13/3/2026).

Menurutnya, pendekatan dialogis juga menjadi cara efektif untuk membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat sehingga tercipta sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kehadiran personel Satsamapta di tengah masyarakat pun mendapat sambutan positif. Sejumlah warga mengaku merasa lebih aman dan nyaman dengan adanya patroli rutin yang dilakukan kepolisian, khususnya di pusat keramaian yang rawan terjadi tindak kriminalitas.

Melalui kegiatan patroli dialogis yang terus digencarkan menjelang Idul Fitri ini, Polres Pelabuhan Makassar berharap situasi kamtibmas tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan persiapan menyambut Hari Raya dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat.(Jay)