Safari Ramadan di Blok 10, Hartono Soroti Penanganan Banjir Perumnas Antang

MAKASSAR, UPEKS.co.id–Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, melaksanakan kegiatan safari Ramadan dengan melakukan shalat subuh berjamaah di Masjid Nurul Jihad Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jamaah masjid serta sejumlah tokoh masyarakat setempat yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi warga.

Dalam kesempatan itu, Hartono yang merupakan anggota Komisi B DPRD Makassar menyinggung persoalan banjir yang selama ini kerap melanda kawasan Blok 10 Perumnas Antang.

Di hadapan jamaah, ia menegaskan bahwa persoalan banjir di wilayah tersebut harus ditangani secara menyeluruh dan tidak hanya bersifat sementara.

Menurut legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, permasalahan banjir di Blok 10 bukan hanya disebabkan oleh faktor curah hujan tinggi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi drainase yang tidak optimal, sedimentasi saluran air dan sungai, hingga infrastruktur yang membutuhkan pembenahan lebih serius.

“Penanganan banjir di Blok 10 Perumnas Antang harus dilakukan secara komprehensif. Tidak cukup hanya pengerukan sesekali, tetapi perlu ada langkah nyata yang berkelanjutan, termasuk perbaikan sistem drainase secara menyeluruh,” ujar Hartono di hadapan jamaah.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga terkait penanganan banjir tersebut melalui jalur legislatif.

Hartono menegaskan akan mendorong pemerintah kota agar lebih serius mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan yang sudah lama menjadi keluhan masyarakat itu.

“Kami di DPRD tentu akan terus mengawal dan memperjuangkan persoalan ini. Saya akan mendorong pihak eksekutif agar penanganan banjir di Blok 10 menjadi perhatian serius dan segera ditangani secara maksimal,” tambahnya.

Kegiatan safari Ramadan tersebut juga menjadi ajang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan langsung keluhan mereka terkait kondisi banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan.

Banjir yang melanda kawasan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil.

Warga berharap adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah agar permasalahan banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun dapat segera teratasi.

Mereka juga mengapresiasi kehadiran anggota DPRD yang turun langsung menemui masyarakat untuk mendengar aspirasi secara langsung.

Safari Ramadan yang digelar di Masjid Nurul Jihad ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan.

Selain menyampaikan pesan keagamaan dan mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan dapat terus terjalin dengan baik, sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat, termasuk masalah banjir di kawasan Blok 10 Perumnas Antang, dapat segera menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. (*)