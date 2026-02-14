STIA Abdul Haris Makassar Gelar Donor Darah Jelang Ramadan

Makassar,Upeks.co.id— Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris Makassar menggelar kegiatan donor darah pada Sabtu (14/2/2026) siang hingga sore hari sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat menjelang Ramadan.

Kegiatan yang awalnya direncanakan berlangsung di lingkungan kampus di Jalan Tanggul Patompo tersebut dialihkan ke Pondok Pesantren Al Haris di Jalan Dangko yang berlokasi tidak jauh dari kampus. Aksi kemanusiaan ini terselenggara atas kerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Makassar.

Pelaksanaan donor darah mendapat sambutan antusias dari civitas akademika dan masyarakat sekitar. Sejumlah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga warga setempat turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Turut hadir dan mendonorkan darah dalam kegiatan itu antara lain Pembina Yayasan Muslim Haris, Ketua STIA Abdul Haris Hasbullah, S.Sos., Sp.Pd., MM.Pd., Wakil Ketua I Andi Syamsul Rijal, serta para pimpinan program studi, termasuk Kaprodi Administrasi Negara Sirajuddin dan Kaprodi Administrasi Niaga Melisa Yanuar Susilo.

Ketua Panitia, Sirajuddin, mengatakan kegiatan donor darah tidak hanya bertujuan membantu memenuhi stok darah di PMI, tetapi juga menjadi implementasi nilai pengabdian kepada masyarakat yang terus dikembangkan kampus.

“Selain membantu sesama, kegiatan ini merupakan wujud nyata pengabdian STIA Abdul Haris kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, STIA Abdul Haris Makassar saat ini telah meraih status terakreditasi dan tengah menjalani proses akreditasi untuk Program Studi Administrasi Negara dan Administrasi Niaga. Menurutnya, kegiatan sosial seperti donor darah menjadi bagian dari kontribusi kampus dalam membangun reputasi akademik yang unggul sekaligus responsif terhadap kebutuhan sosial.

Sementara itu, Ketua Yayasan STIA Abdul Haris, dr. Hj. Nilal Fauziah, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia serta PMI Kota Makassar atas kolaborasi yang terjalin.

“Kami berharap donor darah ini dapat menjadi agenda rutin kampus. Semoga keberadaan STIA Abdul Haris semakin dicintai masyarakat dan terus memberikan manfaat nyata,” katanya.

Melalui kegiatan ini, STIA Abdul Haris Makassar menegaskan komitmennya membangun budaya kampus yang humanis, peduli sosial, dan aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. (***)