Samsung Rilis Galaxy A07 5G, Performa Kencang dan Harga Ramah di Kantong

MAKASSAR, UPEKS.co.id- Smartphone kini telah menjadi pusat hiburan harian. Dari scrolling media sosial sejak pagi, menonton video pendek di sela aktivitas, hingga streaming film atau serial favorit di malam hari, semuanya dilakukan melalui satu perangkat.

Di Indonesia, kebiasaan ini semakin meningkat seiring meluasnya jaringan 5G yang menghadirkan koneksi lebih cepat dan stabil.

Menjawab kebutuhan tersebut, Samsung Electronics Indonesia menghadirkan Samsung Galaxy A07 5G, smartphone 5G yang dirancang untuk mendukung aktivitas digital tanpa hambatan sepanjang hari.

Mengusung layar 120Hz yang mulus, performa stabil, serta baterai besar yang tahan lama, perangkat ini hadir sebagai pilihan terjangkau bagi masyarakat yang ingin merasakan pengalaman 5G secara nyaman.

Demikian disampaikan MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina.

“Kami percaya teknologi seharusnya membuat aktivitas digital terasa lebih ringan dan menyenangkan. Galaxy A07 5G dirancang untuk menemani setiap momen, mulai dari scrolling, streaming, hingga terhubung dengan orang-orang terdekat, dengan layar yang mulus, baterai yang tahan lama, dan performa yang konsisten, agar manfaat 5G bisa dirasakan secara nyaman dan nyata oleh lebih banyak orang, dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Fitur Pencarian Praktis untuk Generasi Digital

Bagi anak muda yang aktif dan serba cepat, Galaxy A07 5G memudahkan pengguna mencari informasi secara instan. Saat menemukan outfit menarik, barang unik, atau konten yang membuat penasaran, pengguna cukup menggunakan fitur Circle to Search melingkari objek di layar tanpa harus keluar aplikasi atau mengetik panjang.

Informasi yang dibutuhkan akan langsung muncul secara praktis.Perangkat ini juga dilengkapi integrasi Gemini yang dapat diakses cepat melalui side button. Pengguna bisa mencari referensi, mendapatkan ide, hingga bertanya lewat teks atau suara secara lebih mudah.

“Fitur ini membantu aktivitas digital terasa lebih efisien dalam berbagai situasi, termasuk saat menikmati konten hiburan,” terang dia.

Layar Mulus dan Baterai Tahan Lama untuk Hiburan Nonstop

Untuk mendukung intensitas penggunaan yang tinggi, Galaxy A07 5G dibekali baterai besar 6.000mAh. Pengguna dapat menikmati hiburan sejak pagi hingga malam tanpa khawatir kehabisan daya.

Saat perlu mengisi ulang, dukungan fast charging 25W membantu pengisian lebih efisien sehingga waktu tunggu menjadi lebih singkat.

Layarnya berukuran 6,7 inci dengan refresh rate hingga 120Hz, menghadirkan pengalaman visual yang lebih mulus saat scrolling media sosial, menonton video pendek, hingga streaming film favorit.

Perpindahan antar aplikasi juga terasa lebih responsif, membuat aktivitas digital sehari-hari semakin nyaman.

Performa Stabil dan Tangguh untuk Pemakaian Harian

Ditenagai chipset Dimensity 6300, Galaxy A07 5G menawarkan performa stabil untuk berbagai kebutuhan, mulai dari media sosial, streaming, hingga multitasking ringan. Dukungan konektivitas 5G memberikan pengalaman browsing dan streaming yang lebih lancar di area yang telah terjangkau jaringan 5G.

“Perangkat ini juga telah mengantongi sertifikasi IP54 yang memberikan perlindungan terhadap debu dan cipratan air. Material belakang berbahan Glass Fiber Reinforced Polymer membantu menjaga perangkat dari goresan dan benturan ringan, menjadikannya lebih tangguh untuk aktivitas sehari-hari,”imbuh dia.

Tak hanya itu, Galaxy A07 5G mendapatkan hingga enam kali pembaruan sistem operasi dan enam tahun pembaruan keamanan. Dengan One UI 8.0 serta perlindungan Samsung Knox Vault, data dan informasi pengguna tetap terlindungi dengan baik untuk penggunaan jangka panjang.

Harga dan Promo Menarik

Samsung Galaxy A07 5G tersedia di berbagai channel penjualan resmi Samsung dengan harga Rp2.799.000 dalam pilihan warna Black dan Light Violet.

Hingga 31 Maret 2026, tersedia promo spesial berupa bundling travel adapter 25W, garansi pabrik dua tahun (extended warranty), diskon 30% untuk Samsung Care+ (full protection atau crack screen), kemudahan pembayaran melalui program Finance+ dan multi-finance, serta diskon 10% untuk pembelian Galaxy Buds Core dengan skema purchase with purchase.

“Dengan kombinasi layar mulus, baterai besar, performa stabil, dan dukungan 5G, Galaxy A07 5G menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang ingin menikmati hiburan digital seharian dengan harga tetap ramah di kantong,” kunci dia. (Mimi)