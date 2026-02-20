Ramadan Penuh Berkah, Polres Pelabuhan Makassar Bagi Takjil ke Pengguna Jalan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Suasana hangat penuh kebersamaan terasa di sejumlah titik jalanan Kota Makassar saat personel Polres Pelabuhan Makassar turun langsung membagikan takjil kepada masyarakat, pada Jumat (20/2/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program “Polri Berbagi” ini, menjadi wujud nyata kepedulian kepolisian terhadap warga di bulan suci Ramadan.

Berbagi takjil dilaksanakan di beberapa titik strategis, salah satunya di depan Mapolres Pelabuhan Makassar. Para pengguna jalan yang masih dalam perjalanan menjelang waktu berbuka tampak antusias menerima paket takjil berupa makanan ringan yang dibagikan secara gratis.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga berbagi kebahagiaan di momentum Ramadan.

“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian kami kepada masyarakat. Kami ingin berbagi kebahagiaan serta membantu warga yang masih berada di perjalanan agar bisa berbuka puasa tepat waktu,” ujarnya.

Senyum dan ucapan terima kasih dari masyarakat pun mewarnai kegiatan tersebut. Kehangatan interaksi antara polisi dan warga menciptakan suasana yang harmonis di tengah padatnya arus lalu lintas menjelang waktu berbuka.

“Melalui kegiatan sosial ini, Polres Pelabuhan Makassar berharap dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial selama Ramadan,” ucap Adil.

Program “Polri Berbagi” pun diharapkan terus berlanjut sebagai inspirasi untuk menebar kebaikan dan memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat.(Jay)