Polsubsektor Sangkarrang Turun Langsung Kawal Salat Tarawih di Pulau Barrang Lompo

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Pelaksanaan salat tarawih di Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar, semakin terasa aman dengan kehadiran personel Polsubsektor Kepulauan Sangkarrang Polres Pelabuhan Makassar yang turun langsung melakukan pengamanan di masjid.

Pengamanan dilakukan di dua masjid utama, yakni Masjid Nurul Yaqin dan Masjid Nurul Mustaqim, yang menjadi pusat ibadah masyarakat setempat. Kehadiran polisi tidak hanya memastikan jalannya ibadah berlangsung tertib, tetapi juga memberi rasa tenang bagi jamaah yang memadati masjid saat malam hari.

Menariknya, di sela pelaksanaan tarawih, personel kepolisian juga menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif agar situasi keamanan selama Ramadan tetap kondusif, khususnya di wilayah kepulauan.

Kapolsubsektor Kepulauan Sangkarrang, Ipda Jiyanto bersama personel piket jaga Mako Polsubsektor Kepulauan Sangkarrang tampak aktif menyapa warga dan mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu konflik sosial.

Dalam imbauannya, masyarakat juga diajak menjaga toleransi, tidak menyalakan petasan, bijak menggunakan media sosial, hingga meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak pada malam hari guna mencegah kenakalan remaja dan perang kelompok.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil menegaskan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat selama Ramadan merupakan bentuk pelayanan sekaligus upaya menciptakan rasa aman.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Keamanan selama Ramadan harus dijaga bersama, karena situasi yang kondusif lahir dari kerja sama antara polisi dan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan pengamanan dan edukasi Kamtibmas ini, Polres Pelabuhan Makassar berharap suasana Ramadan 1447 H di wilayah kepulauan tetap aman, damai, dan penuh keberkahan hingga akhir bulan suci.(Jay)