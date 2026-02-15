Mochtar Djuma Terpilih Aklamasi Pimpin Percasi Kota Makassar

MAKASSAR, Upels.co.id — Advokat senior Makassar, Dr Mochtar Djuma, SH, MH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Makassar masa bakti 2026-2030 dalam Musyawarah Kota (Muskot) yang berlangsung di Plazgozz Cafe Makassar, Minggu (15/2).

Sebelas klub catur dan pengurus Percasi dari delapan kecamatan secara bulat memberikan dukungan kepada Mochtar Djuma. Mochtar yang dikenal sebagai mantan pengurus KONI Makassar itu merupakan Ketua Harian Percasi Makassar periode 2021-2025.

Muskot Percasi Makassar dibuka Sekretaris Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Percasi Sulsel, Drs Junaid Dg Rowa, MPd, WNP, PNP.

Junaid menyampaikan selamat kepada Mochtar Djuma yang terpilih secara aklamasi memimpin Percasi Makassar. Junaid optimis di bawah kepemimpinan Mochtar Djuma, Percasi Makassar tetap jaya, maju, dan berprestasi.

“Pengurus baru ini harus terus melakukan konsolidasi dengan semua klub yang ada. Selain itu juga terus disiplin dan tertib administrasi,” katanya.

Junaid menambahkan sejatinya periode kepengurusan Percasi Makassar berakhir November 2025 lalu. Akan tetapi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Percasi, pengurus diberi kelonggaran enam bulan untuk mempersiapkan muskot.

“Alhamdulillah hari ini sudah digelar muskot dan hasilnya Mochtar Djuma terpilih secara aklamasi,” katanya lagi.

Sementara itu Ketua Umum Percasi Makassar terpilih, Mochtar Djuma mengapresiasi amanah daj kepercayaan yang diberikan untuk memimpin cabang olahraga otak ini.

Mochtar menegaskan dirinya bersama pengurus dan segenap klub di Makassar berkomitmen terus memajukan prestasi catur di Makassar.

“Tahun ini kita fokus menghadapi Porprov Sulsel di Bone dan Wajo. Catur menjadi salah satu cabor ladang medali bagi Makassar,” tambah mantan pengurus KONI Makassar ini.(rls)