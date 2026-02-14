LG Perkuat Segmen Premium Lewat Kulkas InstaView Multi-Door dengan Pembuat Es Otomatis

JAKARTA, UPEKS.co.id- Mengawali 2026, PT LG Electronics Indonesia tancap gas di pasar peralatan rumah tangga premium. Melalui peluncuran kulkas terbaru LG InstaView Multi-Door, LG menghadirkan perpaduan desain elegan dan teknologi fungsional, salah satunya fitur Auto Ice Maker yang dirancang untuk menjawab kebutuhan gaya hidup modern.

Product Director Kitchen Home Appliance Solution LG Electronics Indonesia, Jungsoo An mengatakan

mengusung kapasitas ekstra besar hingga 612 liter, kulkas empat pintu ini dirancang untuk menjawab kebutuhan keluarga modern yang menuntut ruang simpan luas, pengelolaan nutrisi yang lebih rapi, serta kemudahan penggunaan dalam keseharian.

“Melalui LG InstaView Multi-Door dengan Auto Ice Maker, kami ingin menghadirkan solusi penyimpanan makanan yang bukan hanya besar, tetapi juga praktis, efisien, dan selaras dengan gaya hidup modern masyarakat Indonesia,” ujar dia.

Dari sisi desain, kulkas ini tampil dengan balutan warna hitam cemerlang yang memberi kesan elegan dan mewah, menjadikannya elemen estetik di area dapur.

Dia menjelaskan, ciri khas InstaView tetap dipertahankan melalui panel kaca transparan pada salah satu pintu, yang memungkinkan pengguna melihat isi kulkas hanya dengan dua kali ketukan—tanpa perlu membuka pintu dan menjaga suhu tetap stabil.

Fitur Auto Ice Maker menjadi salah satu daya tarik utama. Teknologi ini mampu memproduksi es batu secara otomatis dan higienis, lengkap dengan wadah penyimpanan khusus yang memastikan ketersediaan es setiap saat tanpa perlu repot mengisi cetakan secara manual.

LG pun menyatakan komitmennya untuk memperluas penggunaan fitur ini ke lini kulkas lainnya, termasuk Bottom Freezer dan kulkas dua pintu.

Tak hanya itu, LG juga membenamkan Water Dispenser di bagian depan pintu, yang memungkinkan pengguna mendapatkan air minum dingin maupun suhu normal tanpa membuka kulkas.

Selain praktis, fitur ini membantu menjaga efisiensi energi dan mengoptimalkan ruang penyimpanan di dalam kabin.

Pada sektor penyimpanan, konsep Multi-Door tanpa partisi di ruang pendingin atas memberi keleluasaan lebih dalam menata bahan makanan berukuran besar.

Sementara itu, teknologi Linear Cooling mampu menjaga fluktuasi suhu tetap stabil hingga sekitar ±0,5°C, sehingga kesegaran bahan makanan dapat bertahan lebih lama. Kinerja ini diperkuat dengan Door Cooling yang memastikan udara dingin tersebar merata hingga ke rak pintu.

LG juga melengkapi produk ini dengan Fresh Converter, laci multifungsi dengan pengaturan suhu fleksibel untuk menyimpan daging, ikan, maupun sayuran tanpa membekukannya secara penuh.

Dari sisi kebersihan, sistem penyaring udara Hygiene Fresh+ membantu menjaga kabin tetap higienis sekaligus mencegah tercampurnya aroma antar bahan makanan.

Untuk efisiensi energi, kulkas ini ditenagai Smart Inverter Compressor yang bekerja menyesuaikan kebutuhan pendinginan, sehingga konsumsi listrik lebih hemat dan tingkat kebisingan tetap rendah. Perawatan pun dibuat lebih mudah melalui fitur Cleaning Time yang memungkinkan pembersihan tanpa mematikan sistem secara manual.

Kemudahan penggunaan semakin lengkap dengan dukungan teknologi IoT melalui aplikasi LG ThinQ. Melalui konektivitas Wi-Fi, pengguna dapat mengatur suhu, memantau konsumsi energi, menerima notifikasi pintu terbuka, hingga melakukan Smart Diagnosis langsung dari ponsel.

Dengan kombinasi desain premium, teknologi cerdas, dan kapasitas besar, LG InstaView Multi-Door dengan Auto Ice Maker dipasarkan di Indonesia dengan kisaran harga Rp23 juta. LG optimistis produk ini mampu menjadi standar baru di kategori kulkas premium dan memberikan nilai tambah nyata bagi rumah tangga modern. (Mimi)