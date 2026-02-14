Antisipasi Banjir, Wabup Bersama Dinas Terkait dan Masyarakat Lakukan Kerja Bakti

ENREKANG,UPEKS– Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang La Tinro memantau langsung kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kecamatan Enrekang dan masyarakat sekitar, pada Sabtu (14/2/26).

Dinas Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurunkan dua Unit mobil damkar untuk melakukan penyemprotan pada drainase yang tersumbat.

Andi Tenri Liwang mengatakan kegiatan ini adalah instruksi Presiden RI untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar. Selain itu kondisi drainase jalan poros dan sekitarnya yang tersumbat karena banyaknya sampah dan limbah rumah makan seperti lemak dan semacamnya yang membuat air tidak bisa mengalir dengan baik, akibatnya jika hujan turun meski tak intens tetap menimbulkan genangan air dimana-mana.

“Kita juga mengantisipasi terjadi banjir karena ini sudah mulai musim hujan. Kita lakukan pembersihan drainase atau selokan ini karena adanya laporan dan kiriman foto beberapa warga terkait banyaknya sampah yang menumpuk didalam dan mengakibatkan drainase tersumbat. Ini yang menyebabkan air meluap kejalan jika hujan turun karena drainase atau selokan ini tidak lagi mampu mengalirkan air dengan baik,”kata Wabup.

Orang nomor dua di Enrekang ini mengatakan perlahan Pemerintah Daerah akan melakukan pembenahan dan penataan kota Enrekang. Wabup mengatakan saat ini Pemerintah tengah mencari tempat untuk merelokasi para PKL yang tidak tertata rapi dan bahkan tak sedikit yang menggunakan trotoar untuk berjualan. Akibatnya trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki kini beralih fungsi sebagai tempat berjualan.

“Kita cari tempat dulu. Sebenarnya kita sudah dapat tempat di pinggir Sungai di Anjungan, tapi saya diskusi dengan praktisi Lingkungan dikatan sebaiknya jangan, karena ini penjual nanti buang lagi sampahnya di sungai, jadi kita cari lokasi lagi,”ujar Andi Tenri Liwang La Tinro.

Untuk itu Wabup menghimbau kepada seluruh pedagang Kaki Lima yang saat ini masih berjualan di sepanjang trotoar baik dijalan poros maupun di tempat lain agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah dan limbah jualan disembarang tempat dan tidak membangun tempat jualan secara permanen, karena Pemerintah sementara mencari tempat untuk para PKL ini nantinya di relokasi. (sry)