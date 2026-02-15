Eks Partai Golkar, Demokrat Hingga NasDem Merapat ke PSI Pinrang, Target 2029 Jadi ‘Kandang Gajah’

PINRANG,UPEKS.co.id– Pelantikan pengurus DPD dan DPC Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pinrang menjadi momentum konsolidasi besar partai dalam menghadapi kontestasi politik 2029. Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang politik resmi bergabung dan dijaketkan secara simbolis oleh Ketua DPW PSI Sulawesi Selatan, Muammar Gandi Rusdi.

Bergabungnya para tokoh tersebut menandai penguatan struktur dan jaringan PSI di Bumi Lasinrang. Beberapa di antaranya diketahui merupakan eks kader Partai Golkar, Partai Demokrat, hingga Partai NasDem, serta berasal dari kalangan pengusaha dan tokoh masyarakat.

Adapun nama-nama yang resmi bergabung yakni Muh. Syahrul Sarman (mantan Anggota DPRD Fraksi Demokrat 2019–2024), H. Amir 77 (tokoh masyarakat Kecamatan Lembang), Ahmad Sayadi (pengusaha muda), Dody Tisna (pengusaha muda), Ikhsan (pengusaha alat pertanian), serta Hj. Hamdana (kader perempuan Partai NasDem).

Selain itu, turut bergabung Anwar Kadir, S.E. (mantan PAC Partai Golkar Tiroang), H. Jabu (tokoh masyarakat), Kol. (Purn) TNI AU Drs. Jamaluddin Mide, M.M., Alex Dalle (pengusaha penggiling padi), Anwar Sanre (mantan Anggota DPRD Pinrang 2009–2014), A. Aris Baso (kader senior Golkar), H. Syahruddin Muhtar (tokoh masyarakat Kabupaten Pinrang), serta Hj. Sunarsih Mustafa (owner MS Hotel).

Ketua DPD PSI Pinrang, Andi Ichsan Aswad Putra Irwan, menegaskan bahwa bergabungnya para tokoh tersebut menjadi suntikan energi baru bagi partai.

“Kehadiran mereka memperkaya pengalaman, memperluas jaringan, dan mempercepat konsolidasi PSI di Pinrang,” ujarnya.

Menurutnya, dinamika perpindahan kader dalam politik merupakan hal yang wajar dan mencerminkan keterbukaan PSI dalam merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pengusaha muda, hingga purnawirawan TNI.

Andi Ichsan juga menyampaikan optimisme terhadap masa depan PSI di Pinrang. Ia menilai energi anak muda dan kerja nyata akan menjadi kekuatan utama partai dalam menghadapi 2029.

“Hari ini adalah lembaran baru bagi PSI Pinrang. Mungkin kita dianggap pemula. Tapi dengan energi anak muda dan kerja nyata, Insya Allah 2029 Pinrang akan menjadi kandang gajah,” tegasnya.

Ia menambahkan, keraguan terhadap kepemimpinan anak muda justru menjadi pemicu semangat untuk membuktikan kapasitas melalui kerja dan konsolidasi hingga ke akar rumput.

Pelantikan perdana DPD PSI Pinrang ini menjadi titik awal konsolidasi menuju 2029. Target yang dicanangkan pun tidak tanggung-tanggung, yakni meraih kursi Ketua DPRD serta memenangkan kontestasi pemilihan Bupati Pinrang. (***)