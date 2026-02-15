Janji Suci di Balik Terali Besi, Rutan Pangkep Wujudkan Hak Kemanusiaan Warga Binaan

PANGKEP, UPEKS.co.id—Dinding jeruji besi tidak menjadi penghalang bagi seorang warga binaan di Rutan Kelas IIB Pangkep untuk menunaikan janji suci pernikahan.

Suasana khidmat menyelimuti Aula Ngusman Rutan Pangkep, Pada Sabtu (14/2/2026), saat prosesi akad nikah berlangsung penuh haru dan makna.

Prosesi akad nikah dipimpin penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) disaksikan keluarga besar dari kedua mempelai.

Meski berlangsung di dalam lingkungan rumah tahanan, seluruh rangkaian acara tetap berjalan sesuai syariat Islam dan protokol keamanan yang berlaku.

Sepanjang prosesi pernikahan, jajaran petugas Rutan Pangkep tampak antusias membantu persiapan hingga memastikan kelancaran jalannya prosesi.

Kehadiran mereka bukan hanya sebagai petugas pengamanan, tetapi juga sebagai saksi atas momen sakral yang penuh nilai kemanusiaan.

Kepala Rutan Kelas IIB Pangkep, Irphan Dwi Sandjojo, menyampaikan bahwa pemberian izin pernikahan ini merupakan bagian dari pelayanan berbasis kemanusiaan dan hak dasar warga binaan.

“Kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Semoga pernikahan ini menjadi motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, dan harapan baru ke depan,” ujarnya.

Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi foto keluarga yang berlangsung penuh haru, meninggalkan jejak kebahagiaan sederhana di balik dinding jeruji, sekaligus menjadi simbol bahwa harapan dan kemanusiaan tetap hidup di mana pun berada. (sah)