Reses Perdana, Rahman Pina Serukan Kepedulian Sosial Sambut Ramadhan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Rahman Pina, mengawali masa reses masa sidang II Tahun 2025–2026 dengan bersilaturahmi bersama awak media, Senin (16/2/2026).

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum menyambut bulan suci Ramadan.

Dalam kesempatan itu, Rahman Pina yang juga menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel menegaskan pentingnya masa reses sebagai sarana anggota dewan menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, reses merupakan masa ketika anggota DPRD bekerja di luar gedung dewan dengan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) untuk menjaring, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat.

“Reses adalah kesempatan bagi kami untuk lebih dekat dengan masyarakat, mendengar langsung kebutuhan mereka, sekaligus mengawal pembangunan daerah agar tepat sasaran,” ujarnya di hadapan awak media.

Ia menambahkan, kegiatan reses tidak hanya memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen, tetapi juga menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Dalam momen tersebut, Rahman Pina yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulsel mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya insan pers, menyambut bulan suci Ramadan dengan semangat kebersamaan dan optimisme.

“Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum mempererat persaudaraan, memperkuat kepedulian sosial, serta menghadirkan energi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Media memiliki peran besar dalam menyebarkan pesan-pesan yang menyejukkan dan membangun,” katanya.

Ia berharap, suasana Ramadan dapat menjadi sarana refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam membangun Sulawesi Selatan yang lebih baik.(*)