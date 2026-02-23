Appi–Melinda Disambut Antusias di Maccini Sawah

MAKASSAR, Upeks.co.id — Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti Jalan Maccini Sawah, Kecamatan Makassar, Senin (23/2/2026), saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri kegiatan buka puasa bersama masyarakat setempat.

Kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar, yang akrab disapa Appi itu disambut antusias dan penuh kegembiraan oleh warga yang telah memadati lokasi sejak sore hari.

Kegiatan yang digagas oleh tokoh masyarakat sekaligus Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A. Misbah, tersebut menjadi momentum silaturahmi yang mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hadir juga beberapa SKPD Pemkot Makassar.

Dalam suasana Ramadan yang sarat makna, kebersamaan itu terasa semakin hangat saat warga, tokoh masyarakat, dan jajaran pemerintah duduk bersama menikmati hidangan berbuka.

Dalam sambutannya, Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan bahwa suasana Ramadan harus menjadi ruang untuk saling mendekatkan diri, mempererat silaturahmi, serta membangun hubungan yang harmonis antarsesama.

“Momentum Ramadan ini adalah momentum untuk menjaga kondusivitas, menjaga kebersamaan seperti yang kita rasakan hari ini,” jelasnya.

“Kita saling membantu, saling bercengkerama, dan membangun hubungan yang harmonis di antara kita semua,” sambung Appi, di hadapan warga yang memadati lokasi kegiatan buka puasa bersama.

Appi menekankan bahwa pembangunan Kota Makassar, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak atau satu kelompok saja.

Menurutnya, kemajuan kota sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang.

“Makassar akan menjadi hebat dan luar biasa kalau dibangun bersama seluruh elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat kota ini,” ajakannya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif tokoh masyarakat yang menggagas kegiatan tersebu, yang telah menunjukkan semangat kebersamaan tanpa sekat.

Munafri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat dan warga yang hadir. Dengan suasana penuh kehangatan menjelang waktu berbuka, ia pun menutup sambutannya dengan candaan ringan.

“Tidak ada yang lebih pantas selain kita berdoa, semoga Makassar terus menjadi kota yang maju, terus dilindungi Allah SWT, sehingga seluruh warga yang ada di dalamnya bisa terus hidup rukun dan damai,” tutupnya.

Usai buka puasa dan ramah tamah, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Al-Mujahidin, Jalan Maccini Sawah, sebagai bagian dari Safari Ramadan Pemerintah Kota Makassar.

Momentum ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus hadir di tengah masyarakat, memperkuat ukhuwah, serta menjaga harmoni dan kebersamaan selama bulan suci Ramadan. (*)