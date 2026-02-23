Hartono Usul Warga Sekitar TPA Antang Digratiskan Iuran Sampah

MAKASSAR, UPEKS— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyoroti dampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat Kecamatan Manggala.

Menurutnya, persoalan bau dari TPA sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga sekitar. Hartono menjelaskan, kondisi paling parah biasanya terjadi saat peralihan musim.

“Kalau musim hujan masih mending, yang paling parah itu kalau habis musim kemarau tiba-tiba hujan sedang-sedang, wah baunya itu sampai ke Bukit Baruga itu,” ungkapnya, Senin (23/2/2026).

Anggota Komisi B itu mengakui, menghilangkan sepenuhnya dampak bau dari TPA bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, pemakluman warga tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk lepas tangan.

Sebagai bentuk keadilan dan kompensasi kepada warga terdampak, Hartono mengusulkan agar masyarakat di sekitar TPA Antang dibebaskan dari iuran sampah, tanpa mempersoalkan syarat administrasi.

“Kenapa tidak secara keseluruhan yang terdampak itu diberikan kompensasi berupa penggratisan dari iuran sampah tanpa melihat dia memenuhi syarat gratis atau tidak,” jelasnya.

Ia menilai, sudah semestinya seluruh warga Kota Makassar ikut berkontribusi kepada masyarakat Manggala, mengingat seluruh sampah kota berakhir di TPA Antang.

“Karena satu kota Makassar buang sampahnya di sana. Masa kita tidak punya kontribusi apa-apa ke mereka itu, ya sudah digratiskan lah sampah mereka supaya tidak lagi dibebani dengan iuran sampah yang ya sekalipun tidak besar tapi kan juga menguras kantong juga karena itu dibayar,” katanya.

Terkait komunikasi dengan Wali Kota, Hartono menyebut pihaknya lebih banyak menyampaikan aspirasi tersebut melalui dinas teknis.

“Di Banggar juga saya sampaikan supaya dipertimbangkan untuk tidak lagi terlalu menghitung penerimaan kota, pendapatan di Kecamatan Manggala dari retribusi sampah,” tambahnya.

Hartono berharap usulan tersebut dapat segera dipertimbangkan dan diputuskan oleh pemerintah kota sebagai bentuk keberpihakan kepada warga terdampak.

“Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi keputusan supaya ya jangan hanya bau sampahnya yang terus dinikmati oleh masyarakat kita di sana,” pungkasnya. (jir)