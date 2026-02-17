Angkatan Kerja Sulsel November 2025 Turun, TPT Naik Jadi 4,45%

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat, jumlah angkatan kerja Sulsel pada November 2025 mencapai 4,92 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 46,90 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Kepala BPS Sulsel, Aryanto memaparkan, penurunan jumlah angkatan kerja ini turut diikuti turunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada November 2025, TPAK tercatat 66,80% atau turun 0,86% poin dibandingkan Agustus 2025.

“Penurunan TPAK menunjukkan berkurangnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan,” paparnya dalam keterangan resminya.

Jumlah penduduk yang bekerja pada November 2025 tercatat 4,70 juta orang atau turun 56,73 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Meski demikian, terdapat sejumlah lapangan usaha yang mencatatkan peningkatan, terutama sektor akomodasi dan makan minum yang bertambah sebanyak 48,57 ribu orang.

Aryanto menyebutkan, kondisi ketenagakerjaan formal di Sulsel menunjukkan perbaikan. Pada November 2025, sebanyak 1,94 juta orang atau 41,18% dari total penduduk bekerja pada kegiatan formal. Angka ini meningkat 1,63% poin dibandingkan Agustus 2025.

Selain itu, persentase pekerja penuh juga mengalami kenaikan 0,97% poin, mengindikasikan membaiknya kualitas kesempatan kerja di Sulsel.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 tercatat 4,45% atau naik 0,24% poin dibanding Agustus 2025.

Menurut Aryanto, kenaikan TPT ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah penduduk bekerja serta dinamika pergerakan angkatan kerja.

“Perubahan kondisi ketenagakerjaan ini mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang terus bergerak, terutama menjelang akhir tahun,” pungkasnya.(eky)