Peringatan Hari Jadi Sidrap ke-682 Tahun, Gubernur Sulsel Serahkan Bankeu Rp15 Miliar dan Alsintan

SIDRAP,UPEKS.co.id— Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyerahkan bantuan keuangan (Bankeu) ll Rp15 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Pemkab Sidrap).

Bantuan itu ditujukan untuk mendukung perbaikan infrastruktur dasar serta penguatan sektor strategis daerah.

Bantuan diserahkan kepada Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif dalam Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Sidrap ke-682 tahun bertema “Saromase Sidenreng Rappang: Tanam, Panen, Hilirisasi untuk Sidrap Maju dan Sejahtera” di Kantor DPRD Sidrap, Senin (16/2/2026).

Andi Sudirman mengatakan, Bankeu Rp15 miliar difokuskan untuk perbaikan infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama aktivitas masyarakat.

Ia mengungkapkan, tahun sebelumnya, Pemprov telah menyalurkan bantuan Rp16 miliar yang dimanfaatkan untuk peningkatan ruas jalan Amparita-Teteaji.

“Pemprov Sulsel mengapresiasi Kabupaten Sidrap yang terus membangun secara sinergis dan selaras dengan program pemerintah provinsi, terutama di sektor infrastruktur jalan, pertanian serta upaya menjaga stabilitas harga pangan,” katanya.

Selain Bankeu, Pemprov juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa satu unit combine harvester dan satu unit traktor roda empat dengan nilai sekitar Rp900 juta. Dukungan lainnya diberikan dalam bentuk buffer stock penanggulangan bencana Rp251 juta.

Andi Sudirman menambahkan, Pemprov juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk penanganan jalan provinsi dan perbaikan jaringan irigasi melalui program Multi Years Project (MYP).

Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sidrap masuk dalam Paket 3 MYP, di antaranya Ruas Pangkajene–Sidrap Rappang 9,30 Km, Ruas Batas Pinrang–Rappang 8,40 Km, Ruas Mario–Bina Baru–Batas Kabupaten Pinrang 12,61 Km, Ruas Batas Enrekang–Anabannae–Dongi–Tanrutedong 20,87 Km serta Ruas Batas Soppeng–Pangkajene Sidrap 22,75 Km.

Momentum peringatan hari jadi ini, lanjut Andi Sudirman, menjadi ajang refleksi dan penguatan komitmen bersama dalam membangun daerah.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kebersamaan, kerja nyata serta menjunjung tinggi nilai budaya sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge sebagai fondasi menuju Sidrap yang semakin maju dan sejahtera dalam kerangka Sulsel Maju dan Berkarakter.(eky)