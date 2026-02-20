Anggaran TPP ASN Maros 2026 Capai Rp60 Miliar, Turun 5 Persen

MAROS, Upeks— Pemerintah Kabupaten Maros menetapkan alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 sebesar Rp60 miliar. Nilai tersebut turun sekitar 5 persen dibandingkan alokasi tahun 2025.

Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, menyampaikan penyesuaian anggaran dilakukan sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah.

“Tahun ini total anggaran TPP ASN sekitar Rp60 miliar. Ada penyesuaian kurang lebih 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan, skema pembayaran TPP tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, dengan perhitungan berdasarkan kelas jabatan, beban kerja, serta kondisi kerja masing-masing ASN.

Menurutnya, penurunan alokasi dipengaruhi kebijakan fiskal dan tingginya porsi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Langkah ini ditempuh agar komposisi belanja daerah tetap sehat. Beban belanja pegawai juga menjadi pertimbangan utama,” jelasnya.

Meski terjadi penyesuaian, Pemkab Maros memastikan pembayaran TPP tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan ASN dan kapasitas keuangan daerah.

Kebijakan tersebut diharapkan dipahami sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal, sekaligus mempertahankan komitmen terhadap peningkatan kinerja ASN di lingkup Pemkab Maros.(alf)