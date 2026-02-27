Agar Jemaah Salat Isya dan Tarawih Lebih Khusyuk, Polisi Hadir Jaga Kelancaran Jalan di Depan Masjid

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Saat ratusan jemaah fokus menjalankan Salat Isya dan Tarawih, personel Satlantas Polres Pelabuhan Makassar sibuk mengatur arus lalu lintas kendaraan demi memastikan ibadah berlangsung aman dan nyaman.

Di tengah padatnya lalu lintas di malam hari, polisi lalu lintas tampak sigap membantu jemaah menyeberang jalan, mengarahkan kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan, hingga memastikan area parkir tetap tertib.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari pelayanan kepolisian selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Pengaturan lalu lintas ini difokuskan pada masjid-masjid yang berada di pusat keramaian dan di pinggir jalan raya, lokasi yang kerap dipadati kendaraan saat waktu tarawih tiba. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, lancar, dan kondusif bagi masyarakat.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata pelayanan Polri kepada masyarakat agar ibadah dapat berjalan dengan khusyuk tanpa gangguan lalu lintas.

“Pengamanan dan pengaturan lalu lintas saat pelaksanaan Shalat Tarawih ini adalah bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Harapannya, jamaah bisa beribadah dengan tenang, aman, dan nyaman,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Ia juga mengatakan Personel dilapangan mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati saat menyeberang jalan serta memperhatikan posisi parkir kendaraan guna menghindari risiko kecelakaan.

“Dengan kehadiran personel Satlantas di lapangan, suasana Ramadan pun terasa lebih hangat. Ketika masyarakat menjalankan ibadah dengan khusyuk, polisi hadir memastikan setiap perjalanan menuju masjid tetap aman dan lancar,” terang Adil.(Jay)