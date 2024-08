Lima Produk LG Jadi Merek Terpopuler dan Paling Diinginkan Survey Top Brand 2024

MAKASSAR, UPEKS.co.id — LG Electronics Indonesia (LG) kembali membuktikan visi besar perusahaan yang berfokus pada kebutuhan pengguna.

Demikian dibuktikan dengan pencapaian LG yang berhasil mendudukkan lima kategori produknya yang meraih penghargaan dalam Top Brand Award 2024.

Kelimanya yakni kategori produk audio, kulkas, mesin cuci, smart TV dan perangkat pendingin udara (air conditioning – AC).

“Lebih dari tentang menjadi yang paling populer, penghargaan ini menjadi salah satu cerminan jujur terkait upaya LG dalam membangun kepercayaan publik dari sisi inovasi, kualitas serta layanan kami,” ujar Lee Taejin, President of LG Electronics Indonesia.

Pernyataan ini sangat terkait dengan skema penghargaan dalam Top Brand Award 2024 sendiri. Menjadi ajang penghargaan tahunan bagi merek dari berbagai kategori produk, penghargaan ini diberikan berbasis survey independen berskala nasional yang dilakukan Frontier sebagai lembaga yang bergerak dalam riset dan pemasaran setiap tahunnya.

Pada penyelenggaraan di tahun ini, survey dilaksanakan serentak di 15 kota, baik secara tatap muka langsung dan panel online. Termasuk didalamnya area Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Manado, Medan, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Palembang, Samarinda dan Denpasar.

Pernyataan sebagai merek terpopuler dan paling diinginkan tak lepas dari tiga parameter yang menjadi pengukuran utama kinerja merek dalam penghargaan ini.

Selain Top of Mind Awareness yang menggambarkan merek paling diingat, juga meliputi parameter Last Used yang mewakili merek pada kategori produk yang terakhir digunakan serta Future Intention sebagai parameter yang menggambarkan merek yang diinginkan di masa mendatang untuk tiap kategori produknya.

Lebih lanjut terkait dengan prestasi gemilang yang diukir LG ini, menurut Lee Taejin, tak lepas dari rangkaian upaya LG di Indonesia seturut dengan visi menempatkan pengguna menjadi fokus utamanya.

Berjalan awal dari peluncuran berbagai inovasi pada berbagai produk terbaru yang memungkinkan interaksi lebih baik dengan penggunanya, program pemasaran yang pula lebih melibatkan interaksi dalam pengenalan produk hingga layanan pembelian produk dan purna jual yang paripurna.

Dari kategori TV misalnya, sepanjang tahun ini LG tercatat sangat gencar memperkenalkan produk terbarunya. Mulai dari kategori premium dengan OLED evo G4 dan C4, hingga QNED dengan layar berbentang 98 inci.

Koleksi TV premium ini membawa pembaharuan pada Alpha AI Processor yang mengukuhkan keberadaanya sebagai Smart TV terdepan yang unggul dalam soal visual dan audio.

Membuka tahun 2024, LG memperkenalkan LG StanbyME sebagai produk TV dan media hiburan penampil dalam rumah yang punya kemudahan mobilitas berkat desain unik dengan tiang penyangga dan roda dibawahnya.

Sementara dari kategori AC, fokus LG ada pada perluasan pilihan AC berbasis inverter lewat seri LG DUALCOOL New Eco. AC inverter yang ditujukan untuk pasar lebih luas ini dibuat tersedia dalam kapasitas pendinginan mulai dari 1/2 PK hingga 2 PK. LG juga memastikan jika produk tersebut hemat listrik.

Untuk itu, melalui pengujian yang dilakukan Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UP2M DTE FTUI) terhadap konsumsi listrik.

Terbukti, produk AC LG DUALCOOL New Eco ini memiliki konsumsi listrik harian dalam kisaran 1.04kWha untuk model dengan kapasitas pendinginan 1/2PK. Dengan tarif listrik yang berlaku saat ini, konsumsi listrik tersebut sebanding dengan biaya sebesar Rp 1,500.

Aktifnya LG memperkenalkan produk dengan membawa serta berbagai inovasi yang tak jauh jaraknya dari perkenalan perdana produk tersebut di Consumer Electronics Show sebagai perhelatan global tahunan bagi inovasi produk elektronik konsumer inilah salahsatunya yang menurut Jay Jang membentuk kesadaran pada kecanggihan teknologi LG dan menginspirasi masyarakat untuk memiliknya.

“Persepsi positif pada kecanggihan teknologi dan ketersediaan dalam ragam lebih luas ini membuat LG sebagai merek utama dalam benak masyarakat dan meningkatkan keinginannya untuk memiliki,” ujar Jay Jang, Marketing and Relations Director of LG Electronics Indonesia.

Mengimbangi intensnya perusahaan dalam memperkenalkan produk terbarunya, LG mengedepankan strategi komunikasi dalam berbagai kegiatan yang lebih mengajak serta partisipasi publik untuk mendapat pengalaman langsung dari produknya.

Tak melulu pada pengenalan produk, kemasannya pun dikolaborasikan dengan pemberian wawasan terkait hingga kegiatan Corporate Social Responsibility.

Pada bulan Maret hingga Mei lalu misalnya, LG menghelat Better life for all Campaign. Disamping memperkenalkan jajaran produk elektronik pendukung rumah tangga terbaru dalam ragam kulkas, mesin cuci hingga air purifier, festival tersebut juga dibuat dalam rangka meningkatkan kesadaran pada limbah makanan.

Sementara lewat kegiatan AC Comfort Zone yang dibuka di salah satu stasiun MRT, pengenalan jajaran AC LG dibuat bersanding dengan penyebaran wawasan mengenai pentingnya kebersihan udara dalam ruang. Untuk TV, ada Home Entertainment Festival yang diadakan dengan kemeriahan kegiatan seperti lomba karaoke. (Mimi)