Anggota HIPMI Laporkan Kasus Penganiayaan di Polrestabes Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id –Musyawarah Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel disinyalir mulai memanas. Hal itu terungkap setelah adanya dugaan penganiayaan yang diduga melibatkan anggota HIPMI Sulsel dan yang merupakan pendukung kandidat Calon Ketua Umum HIPMI Sulsel.

Berdasarkan laporan polisi Nomor :LP/529/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, disebutkan dugaan penganiayaan itu terjadi, pada 22 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita dinihari, di Phinisi Point Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Pelaku berinisial AS dan korban adalah IM. korban IM bertemu AS di sebuah acara komunitas di Phinisi Point, dan disitulah IM mendapat perlakuan penganiayaan oleh AS.

Pasca kejadian tersebut, IM langsung melaporkan kejadian yang menimpanya dan melakukan visum sebagai bukti terjadinya tindak penganiayaan.

Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin membenarkan adanya laporan tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Terkait perkembangan terkini, Wahiduddin akan mengkonfirmasikan lebih detail ke Reskrim yang menangani kasus tersebut. “Nanti kami cek,” kata Wahiduddin, Jumat (30/8/2024).

Berdasarkan sumber yang diperoleh, aksi penganiayaan tersebut diduga berhubungan erat dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah HIPMI Sulsel.

AS diketahui adalah ketua tim pemenangan Andi Amar Sulaiman salah satu kandidat Ketua Umum HIPMI Sulsel, sedangkan IM adalah pendukung Andi Muhammad Karaka Kilat.(Jay)