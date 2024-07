Luncurkan All New Honda BeAT Series Terbaru Hingga Servis Gratis

Makassar, Upeks–Astra Motor Sulawesi Selatan main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, resmi meluncurkan All New Honda BeAT series terbaru dalam Prolog Fest. yang berlangsung di Pantai Akkarena, Kota Makassar, Minggu (30/6/2024).

Marketing Manajer Astra Motor SulSelBar Kresna Murti menuturkan, peluncuran sepede motor tersebut untuk wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Ambon karena motor

dalam Prolog Fest. karena All New Honda BeAT series terbaru menjadi salah satu kendaraan yang sangat dinantikan generasi muda, khususnya Generasi Z.

“Peluncuran All New Honda BeAT series terbaru difokuskan untuk generasi muda, khususnya Gen Z. Prolog Fest. ini sendiri merupakan event yang banyak melibatkan generasi muda, baik Gen Z maupun milenial,” kata Kresna.

All New Honda BeAT series terbaru memiliki sentuhan desain compact teranyar dan beragam fitur canggih, seperti smart key dan alarm, yang akan menambah kenyamanan serta keamanan dalam beraktivitas sehari-hari.

Sebagai skutik terlaris di Indonesia, perubahan All New Honda BeAT akan membuat generasi muda semakin yakin dan percaya untuk menjadi pilihan transportasi favoritnya dalam perjalanan menyenangkan bersama teman dan keluarga.

All New Honda BeAT series terbaru semakin kaya dengan fitur fungsional. Desain baru All New Honda BeAT semakin dapat merepresentasikan gaya hidup masyarakat yang ingin tampil lebih gaya.

Menurut Kresna, setelah peluncuran tersebut, All New Honda BeAT series terbaru sudah tersedia di seluruh dealer Honda. Penerimaan masyarakat yang sangat baik terhadap Honda BeAT di Indonesia, termasuk area kerja Astra Motor Sulawesi Selatan, membuat Astra Motor terus berupaya menghadirkan inovasi dan perubahan sesuai dengan tren masa kini.

“Honda BeAT Series menjadi salah satu pilihan dalam menemani berbagai aktivitas selama lebih dari 15 tahun. Astra Motor berharap dapat terus menjawab berbagai kebutuhan dan minat konsumen melalui inovasi produk serta memberikan layanan yang berkualitas,” tutur Kresna.

Servis Gratis

Selain peluncuran All New Honda BeAT series terbaru, SPV Corporate Communication Astra Motor Sulawesi Selatan Oging Adria Fitra Sakti mengatakan bahwa Astra Motor Sulawesi Selatan juga memberikan servis gratis untuk memeriahkan Prolog Fest. Adapun servis gratis tersebut berlangsung di Area Parkiran Mal GTC pada 29-30 Juni 2024.

“Servis gratis tersebut merupakan salah upaya kami untuk memberikan apresiasi kepada konsumen setia sepeda motor Honda yang turut memeriahkan Prolog Fest. tahun ini,” ucap Oging.

Kemudian, kata Oging, Astra Motor Sulawesi Selatan menggelar banyak aktivasi menarik dalam Prolog Fest. mulai dari MotorkuX Challenge, Honda Genuine Apparel, Honda Parking Exclusive, sampai Food Bazaar.

“Astra Motor Sulawesi Selatan juga menyiapkan kopi gratis bagi pengunjung Prolog Fest. yang berkunjung di tenant Honda Jagoangku. Caranya, pengunjung hanya perlu registrasi event Prolog Fest di aplikasi Motorku X,” tuturnya.

Aktivasi Astra Motor Sulawesi Selatan semakin meriah dengan adanya test ride All New Honda BeAT. Menurut Oging, test ride sendiri menjadi salah satu aktivasi yang bertujuan untuk selalu mendekatkan sepeda motor Honda dengan masyarakat.

“Test ride ini sebagai upaya kami untuk mendekatkan sepeda motor matik Honda kepada masyarakat. Mereka dapat mencoba merasakan sebuah kebanggaan baru dari All New Honda BeAT yang juga kita launching di Prolog Fest. ini,” kata Oging. (*)