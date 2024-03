Indoproperti Sukses Gemilang Raih 2 Penghargaan Bank BTN

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT Indoproperti Sukses Gemilang mendapatkan penghargaan sebagai developer atau pengembang terbaik dari Bank Tabungan Negara (BTN).

Pada Awarding Night and Developer Gathering 2024 dengan tema ‘Together We Rise and Shine’ yang diseleggarakan di Hotel The Rinra Makassar, Sabtu (2/3/2024) ini, PT Indoproperti Sukses Gemilang meraih dua penghargaan, yaitu kategori The Rising Stars Developer Kantor Cabang Makassar 2023 dan The Best New Comer 2023 kategori KYG.

Kegiatan ini, dihadiri Deputy Regional Business Bank BTN Wilayah V Erik Budi Setiawan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) V Bank BTN Makassar Paulus HE Simanjuntak bersama jajaran pimpinan, Ketua DPD REI Sulsel Mahmud Lambang bersama jajaran, Ketua DPD Apersi Sulsel Yasser Latief, dan para devloper se-Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Award ini diberikan kepada 45 mitra pengembang wilayah Sulampapua yang memiliki kontribusi terhadap capaian realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Yasa Griya (KYG) terbaik selama 2023.

Sebanyak 45 penghargaan yang dberikan, diantarnya The Most Valuable Non Subsidized Developer, The Most Valuable Subsidized Developer, Rising Stars Developer, dan Dibitur KYG Terbaik.

Direktur PT Indoproperti Sukses Gemilang, Fachny Abdilla, mengapresiasi penghargaan yang diberikan Bank BTN.

”Kesuksesan kami ini tentunya tidak lepas dari dukungan BTN yang saat ini banyak bertransformasi dan banyak membantu developer rumah subsidi dalam memberikan kemudahan-kemudahan dan business process yang makin cepat dan ringkas,” jelas Abdi, sapaan akrab Fachny Abdilla, Senin (4/3/2024). (***)