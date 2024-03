Astra Motor Sulsel dan Prolog Ecosystem Persembahkan Ramadhan Favorit

Makassar, Upeks–Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, dan Prolog Ecosystem berkolaborasi dengan Makassar Culinary Night mempersembahkan Ramadhan Favorit.

Ramadhan Favorit sendiri merupakan bazar komunitas di bulan suci Ramadan yang berlangsung di The Wall, Kota Makassar, pada 15-31 Maret 2024. Ada banyak aktivasi menarik dalam acara tersebut.

Pertama, The Great Gigs in The Wall yang akan memeriahkan acara sekaligus menghadirkan banyak musisi, seperti Kawan Pencerita, The Joeys, Aya Mymho & Friends, Yuka Tamada, Ilham Pamaru, Tenri Abeng, dan Nissa Kumala.

Kemudian ada juga Malam Renungan, Pmancar Live Session, Live Podcast, Stand Up Comedy, dan Asian Neighborhood Bazaar. Semua aktivasi tersebut dapat masyarakat nikmati dalam Ramadhan Favorit.

Marketing Manajer Astra Motor SulSelBar Kresna Murti menuturkan, Ramadhan Favorit dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dengan kerabat maupun keluarga. Terlebih, ada beragam aktivasi yang dapat menghadirkan keseruan bagi masyarakat.

“Ini adalah momen yang istimewa bagi masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan ini, untuk berkumpul bersama keluarga menikmati beragam aktivasi dalam Ramadhan Favorit,” tutur Kresna.

Menurut Kresna, Ramadhan Favorit menjadi salah satu upaya Astra Motor Sulawesi Selatan untuk mendekatkan Honda kepada masyarakat, terutama di Kota Makassar.

“Ini juga menjadi salah satu upaya Astra Motor Sulawesi Selatan untuk selalu mendekatkan Honda Jagoanku kepada masyarakat, khususnya yang berada di Kota Makassar,” ucapnya.

Kresna juga mengajak masyarakat untuk datang dan menikmati beragam aktivasi yang penuh dengan keseruan. “Mari kunjungi Ramadhan Favorit di The Wall, Kota Makassar,” kata Kresna. (jar)