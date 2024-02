Pertamina Apresiasi Mitra Bisnis Terbaik di Regional Sulawesi Melalui Awarding Mitra Retail Sales

Makassar, Upeks.co.id– PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyelenggarakan Awarding Mitra Retail Sales di Hotel Claro Makassar pada Jum’at (16/2).

Kegiatan ini merupakan apresiasi Pertamina kepada mitra-mitra bisnis Pertamina yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen sehingga membentuk citra positif bagi Pertamina.

Apresiasi ini dilaksanakan setahun sekali guna memotivasi para mitra bisnis Pertamina untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pelayanan bagi konsumen.

Selayaknya seseorang atau kelompok yang telah berjasa terhadap sesuatu maka patut diberikan apresiasi untuk menjaga kualitas kinerjanya. Adapun penghargaan yang diberikan terdiri dari beberapa kategori seperti Best Of Commercial Fuel Sales Growth, Best Of Commercial Fuel Sales, Best Of Pertamina Way, Best Of MyPertamina, Best Of NFR Business, Best SPBE, Best BPT, Best Agen LPG NPSO Sales Growth, Best Agen LPG NPSO Sales, dan Best Agen LPG PSO. Dari setiap kategori terdapat 3 pemenang.

Paulus Djohan Lolo, perwakilan dari PT Sinar Energi Prima yang merupakan salah satu mitra bisnis Pertamina yang berhasil memperoleh penghargaan mengaku sangat senang dan tidak menyangka atas apreasiasi yang diterimanya.

“Saya sungguh tidak menyangka SPBU yang Saya Kelola berhasil dinyatakan sebagai Best Of MyPertamina, selama ini kami hanya berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, dan juga mematuhi segala aturan yang ditetapkan Pertamina sebagai partner kami”, ujar Paulus.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Erwin Dwiyanto, yang turut hadir dalam event tersebut menjelaskan bahwa event ini dilakukan ditingkat region hingga nasional dan melalui tahapan penilaian. Kriteria penilaiannya pun beragam tergantung pada kategori yang disediakan.

“Apresiasi ini diberikan kepada mitra bisnis Pertamina yang memenuhi kriteria mendasar misalnya dinilai dari kebersihan, kerapihan, administrasi, kelengkapan atribut, dan sebagainya. Adapun kriteria khusus tergantung dari kategori yang disediakan. Misalnya, kategori Best Of Commercial Fuel Sales Growth, kriteria khusus yang dilihat adalah persentase kenaikan sales dan tidak pernah mendapat teguran/sanksi ditahun penilaian”, ujar Erwin.

Erwin memberi selamat kepada para pemenang dan menambahkan bahwa dengan adanya awarding ini kita harapkan timbulnya rasa kompetisi secara sehat dari sesama Lembaga penyalur Pertamina.

“Selamat bagi para mitra bisnis yang berhasil memperoleh penghargaan, semoga kedepannya bisa terus menjaga kulitas pelayanannya, karena sehebat apapun program Pertamina jika para mitra bisnis tidak mendelivere dengan baik maka Pertamina akan buruk, mari kita solid, smart melayani konsumen sehingga kita sama-sama bisa tumbuh, Pertamina tumbuh mitra bisnis juga ikut tumbuh,” kuncinya. (Mimi)