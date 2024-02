Manjakan Nasabah, Danamon, Adira Finance, dan MUFG Usung Program Promo Seru di IIMS 2024

Makassar, Upeks.co.id- PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) didukung oleh MUFG Bank (MUFG) mengusung empat pilar nilai tambah dalam perhelatan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan solusi finansial kepada segenap pemangku kepentingan di sektor otomotif dan masyarakat umumnya.

Bekerja sama dengan Dyandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS 2024, dengan usia kerja sama memasuki tahun ketiga pada perhelatan tahun ini, MUFG dan Danamon kembali menjadi official bank partner, Adira Finance menjadi official trade-in partner, serta juga menjadi official trade-in partner lewat momobil.id dan momotor.id.

Tahun ini, Danamon dan Adira Finance didukung oleh MUFG tidak hanya menjadikan IIMS 2024 sebagai ajang pameran otomotif, tetapi juga menyasar pilar hiburan, KidZania, dan Komunitas. Dengan empat pilar tersebut, grup finansial tersebut berharap dapat memberikan nilai tambah yang optimal kepada setiap bagian dari financial supply chain otomotif, dari hulu hingga ke hilir, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kazushige Nakajima, Executive Officer, Country Head of Indonesia, MUFG Bank, Ltd mengatakan, Grup ini memiliki posisi yang unik untuk dapat melayani seluruh mata rantai industri otomotif Indonesia. “Sebagai sebuah Grup Finansial, MUFG, Danamon, dan Adira Finance meyakini sinergi merupakan kunci kemampuan kami dalam memberikan dukungan yang kuat bagi seluruh bagian rantai pasok keuangan industri otomotif Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. MUFG, sebagai grup keuangan terbesar di dunia, membantu Danamon dan Adira Finance memperluas sinergi bisnis dan jaringan ekosistemnya, yang mampu menghubungkan nasabah dengan klien dan mitra bisnis baik di dalam negeri maupun mancanegara.”

Apalagi, lanjut Kazushige, kemampuan dan kapabilitas grup ini terus bertambah seiring dengan semakin besarnya jaringan MUFG lewat berbagai akuisisi strategis terhadap institusi-institusi finansial di Indonesia. Belum lama ini, Grup ini baik secara langsung maupun melalui perusahaan di bawah jaringan MUFG telah mengakuisisi perusahaan-perusahaan penyedia jasa finansial, seperti Akulaku, Home Credit Indonesia, dan Mandala Finance, yang saat ini proses akuisisinya masih berlangsung.

Daisuke Ejima, Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk, menambahkan, pihaknya menyadari bahwa event otomotif sekelas IIMS 2024 harus dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian Indonesia. “Dalam perjalanan kami untuk tumbuh sebagai grup finansial, kami harus selalu berinovasi dan menciptakan terobosan dalam memberikan layanan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan setiap nasabah. Kami memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan finansial seluruh ekosistem otomotif, mulai dari pemasok, produsen, distributor, dealer, hingga berbagai jenis pembeli akhir, termasuk pembiayaan armada dan alat berat. Hal ini untuk mendukung aspirasi kami menjadi bank pilihan ekosistem otomotif Indonesia.”

Di kesempatan yang sama, Dewa Made Susila selaku Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) mengatakan “Dengan kolaborasi erat antara Adira Finance, Danamon, dan dukungan dari MUFG, kami terus menghadirkan solusi keuangan yang komprehensif bagi ekosistem perusahaan, termasuk pelanggan, mitra, dan rekan bisnis. Di IIMS ini, kami membawa keseluruhan produk pembiayaan untuk menjawab kebutuhan otomotif maupun non otomotif, termasuk Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB. Kami juga menyajikan program bunga ringan mulai dari 1,99% p.a untuk pembiayaan mobil serta memperkenalkan layanan digital kami. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional.

Beragam Program Baru untuk Mendukung Kesuksesan IIMS 2024

Bertajuk “Your Ultimate Autotainment Experience,” IIMS 2024 berlangsung selama 10 hari dari tanggal 15 – 25 Februari 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. IIMS 2024 akan memberikan pengalaman yang berbeda dari perhelatan sebelumnya. Sejalan dengan tema tersebut dan didasari oleh pemahaman akan keanekaragaman pengunjung IIMS, Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG tahun ini mengusung empat pilar utama, yaitu otomotif, hiburan berupa IIMS Infinite Live dan Infinite Show, KidZania, dan Komunitas.

Sejalan dengan era serba digital saat ini, empat pilar tersebut menjadi jembatan bagi Danamon, Adira Finance yang didukung oleh MUFG untuk memaksimalkan layanan perbankan dengan menawarkan berbagai solusi finansial dari hulu ke hilir, mulai dari nasabah Korporasi hingga SME, hingga nasabah individu melalui KPM Prima bersama Adira Finance untuk pembiayaan berbagai kendaraan, termasuk kendaraan listrik. Dengan KPM Prima, pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat, di antaranya nasabah akan mendapatkan bunga spesial cicilan KPM Prima di 1,99% serta bonus cashback cicilan hingga Rp500 ribu per bulan selama 5 bulan, jika melakukan bundling dengan bergabung menjadi nasabah Danamon Optimal.

Sementara, memahami kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, Adira Finance siap merevolusi pengalaman kepemilikan kendaraan dengan memperkenalkan solusi yang lancar dan nyaman. Platform digital, momobil.id dan momotor.id, memungkinkan pelanggan menjelajahi pertukaran kendaraan tanpa repot, memberikan berbagai manfaat yang meningkatkan perjalanan kepemilikan secara keseluruhan.

Pengunjung booth Adira Finance di IIMS juga diajak untuk mengeksplorasi layanan digital, adiraku, dan berinteraksi dengan para ahli yang dapat membimbing mereka melalui platform yang ramah pengguna. Partisipasi perusahaan di IIMS merupakan bukti pendekatan proaktif perusahaan dalam beradaptasi terhadap dinamika perubahan lanskap otomotif, memastikan bahwa pelanggan berada di garis depan dalam inisiatif mereka.

Di IIMS 2024, MUFG, Danamon, dan Adira Finance tidak hanya menyajikan promo spesial untuk membantu masyarakat membeli atau upgrade kendaraan, tetapi juga hiburan dan edukasi bagi nasabah dan masyarakat, seperti konser musik IIMS Infinite Live 2024, KidZania sebagai sarana edutainment untuk anak, serta talkshow yang akan mengupas tuntas tentang otomotif serta memberikan tips finansial bertajuk STUDIO FINANCIAL.

Selain pelanggan dan masyarakat, terdapat kegiatan bersama komunitas otomotif yang diberi nama Adira Community Gathering. Kami menilai peran aktif komunitas otomotif sangat penting dalam upaya mendukung kemajuan industri otomotif di Indonesia. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber terpercaya.

Berbagai Penawaran yang Semakin Seru bagi Pengunjung dan Nasabah selama IIMS 2024

Adira Finance menghadirkan berbagai promo serta penawaran menarik selama penyelenggaraan IIMS 2024. Untuk pembiayaan mobil kami berikan bunga ringan mulai 1.99% p.a. (tenor 1 tahun), gratis biaya provisi (0%), diskon biaya admin s.d. 50%, cashback 700.000 adirapoin, tambahan cashback Rp 4.5 juta untuk trade-in melalui momobil.id, dan bonus asuransi ban selama 12 bulan oleh Zurich Asuransi Indonesia. Untuk pembiayaan motor kami berikan cashback s.d. 600.000 adirapoin dan tambahan cashback 500.000 adirapoin untuk trade-in melalui momotor.id, serta potongan tenor s.d. 5 bulan untuk brand tertentu. Bagi pengunjung yang membutuhkan Pinjaman Dana Tunai (MPL), kami berikan cashback hingga Rp1.000.000 adirapoin. Pengunjung yang membutuhkan pembiayaan Durable (kursi pijat dan e-bike) kami sediakan bunga ringan mulai dari 0% (untuk produk kursi pijat merek Advance) dan bunga ringan mulai dari 1.75% (untuk produk sepeda listrik dan velg mobil).

Tidak hanya promo, Adira Finance juga sediakan fasilitas approval langsung di tempat, 10x Kesempatan lebih besar memenangkan Grand Prize Mobil untuk pelanggan yang mengajukan pembiayaan di IIMS 2024, dan kesempatan memenangkan program UMRAH untuk Sahabat. UMRAH untuk Sahabat merupakan program berhadiah paket umrah untuk ratusan pelanggan Adira Finance. Dan khusus di IIMS 2024, terdapat puluhan paket umrah yang bisa dimenangkan setiap harinya oleh pelanggan beruntung yang mengajukan pembiayaan di Adira Finance selama periode IIMS 2024.

Tak ketinggalan, Danamon juga memanjakan nasabah dan pengunjung dengan berbagai promo sehingga bisa hemat hingga 100% untuk tiket masuk IIMS dan konser Infinite Live, makanan dan minuman, serta aksesoris kendaraan di aftermarket dengan QRIS D-Bank PRO, Kartu Debit, Kredit, dan Charge Danamon. Bahkan, di IIMS 2024 terdapat program undian berhadiah grand prize 1 unit mobil yang dapat diikuti oleh semua pengunjung. Caranya dengan mengikuti program bundling KPM Prima dan Danamon Optimal, tukar tambah kendaraan bermotor, serta transaksi menggunakan QRIS D-Bank PRO, Kartu Kredit, dan Kartu Debit di IIMS 2024. (Mimi)