Kolaborasi Smartfren for Business dan AXA Insurance Dukung Pertumbuhan UKM Indonesia

Jakarta, Upeks.co.id – PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance), penyedia jasa asuransi umum dan kesehatan terkemuka di Indonesia menjalin kerjasama dengan Smartfren for Business, untuk memberikan perlindungan usaha kepada usaha kecil dan menengah (UKM), terutama bagi mereka yang menggunakan produk Koin-net. Tambahan manfaat ini diharapkan bisa memberikan keuntungan besar kepada pelaku UKM, terutama dalam mendukung perkembangan usaha mereka.

Kolaborasi tersebut adalah pengembangan dari produk Koin-net yang merupakan inovasi perangkat keras beserta Access Point Wi-Fi privat untuk pelaku UMK. Menggunakan produk ini, para pelaku usaha bisa memberikan akses internet terbaik dengan sangat mudah kepada para pelanggannya; cukup dengan koin/uang logam untuk terhubung ke internet dengan durasi tertentu. Hal ini akan sangat bermanfaat, salah satunya bagi UKM bidang horeca (hotel, restaurant, & cafe) yang ingin memberikan kemudahan akses internet bagi pelanggan yang datang langsung.

Tony Wijaya, Chief of Enterprise Business Smartfren for Business menjelaskan, “Kemitraan Smartfren for Business dan AXA Insurance adalah wujud komitmen kami dalam mendukung pengembangan UKM di tanah air. Koin-net dengan internet terbaik dari Smartfren membuat pelaku UKM bisa memberikan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan yang datang ke toko; sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan dari pilihan perlindungan risiko usaha. Ini merupakan dua aspek penting dalam membuat usaha tersebut lebih unggul dan semakin berkembang.”

Laurent Bourson, President Director AXA Insurance mengatakan, “AXA Insurance hadir memberikan solusi perlindungan yang komprehensif dengan manfaat optimal untuk mendorong pertumbuhan UKM di Indonesia terutama bagi pemilik usaha yang menggunakan produk garapan Smartfren, Koin-Net.”

AXA Insurance menilai, kerjasama ini merupakan langkah yang tepat, melalui rangkaian produk SmartSeries telah hadir menyediakan ragam perlindungan asuransi umum yang mudah di akses dalam platform digital untuk setiap aspek kehidupan. Termasuk untuk usaha UKM atau peritel untuk melindungi usahanya dari risiko tak terduga dan membantu mengelola risiko untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan kerjasama ini, Smartfren for Business sebagai mitra bisnis akan menyiapkan dan mendistribusikan Koin-Net ke pelanggan dan AXA Insurance akan menawarkan perlindungan atas aset usaha milik pengguna produk tersebut.

AXA Insurance sendiri menawarkan layanan Asuransi Moveable All Risks+SmartBusiness yang memberikan santunan kepada pemilik bisnis ketika terjadi gangguan bisnis yang disebabkan oleh berbagai peristiwa, termasuk banjir, kebakaran dan pencurian, serta Asuransi Moveable All Risk+FLexas Insurance yaitu perlindungan tempat usaha terhadap risiko kebakaran, ledakan, maupun kejadian tak terduga lainnya.