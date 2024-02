Beasiswa BIB Antarkan Dosen PBI UIN Alauddin Lanjut Studi Doktor di Australia

Makassar, Upeks.co.id — Salah satu dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Alauddin Makassar, Muthiah S Pd I M Pd melanjutkan pendidikan doktor pada Jurusan Language and Literature (School of Humanities and Communication Arts), Western Sydney University, Australia.

Dosen Mata Kuliah Grammar tersebut merupakan penerima beasiswa S3 reguler Luar Negeri Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kementerian Agama bekerja sama dengan Lembaga Penegelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diperuntukkan untuk dosen, tenaga pendidik dan alumni di bawah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Sekadar diketahui, ia menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Alauddin Makassar dan S2 pada Jurusan Pendidikan Bahasa, Universitas Negeri Jakarta.

Muthiah merupakan alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Alauddin Makassar. Setelah lulus S1, ia menjadi salah satu peserta Community College Initiative (CCI) Program di Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh AMINEF.

Sekembalinya ke Indonesia, ia terpilih mengikuti kegiatan pembibitan alumni PTKIN di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia kemudian melanjutkan S2 di Universitas Negeri Makassar saat itu.

Saat ini, ia menjadi dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sejak tahun 2019 setelah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama pada Satuan Kerja UIN Alauddin Makassar.