Bupati dan Ketua DPRD Barru Terima LHP 2022/2023

BARRU, UPEKS.co.id — Pemerintah Kabupaten Barru menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, Kamis (18/01/ 2024).

LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, yang di terima oleh Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M. Si dan Ketua DPRD Kabupaten Barru Lukman T ,dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima LHP .

Selain Kabupaten Barru pada kesempatan yang sama, BPK Sulsel juga menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kabupaten Bone, Soppeng, Pangkep dan Sidrap.

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel beserta jajaran yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan kepada Kabupaten/Kota sehingga laporan keuangan tetap berjalan sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan.

“Tentunya capan terima kasih secara khusus untuk tim audit Kab/Kota yang bukan saja menunjukkan apa yang mesti diperbaiki juga menjadi teladan,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Barru Lukman T usai menerima LHP kepatuhan atas belanja modal mengatakan DPRD Kabupaten Barru akan selalu mendukung upaya perbaikan dan peningkatan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Pemerintah Kabupaten.

“Kehadiran DPRD dan Pemkab Barru dalam acara penyerahan LHP Kepatuhan atas Belanja Modal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” kata Ketua DPRD Barru. (Why)