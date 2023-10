Dukung 14th Annual Rock in Celebes, Asmo Sulsel Komitmen Dekatkan Honda dengan Masyarakat

Makassar, Upeks — Astra Motor Sulawesi Selatan main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon mendukung penuh 14th Annual Rock in Celebes yang akan berlangsung di Parking Lot Ambalat Trans Studio Makassar pada 28-29 Oktober 2023.

Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen untuk turut menggairahkan penyelenggaraan festival musik, terutama di Sulawesi. Adapun Rock in Celebes merupakan salah satu festival kebanggaan Sulawesi.

Marketing Manajer Astra Motor SulSelBar Kresna Murti menegaskan bahwa dukungan Asmo Sulsel selalu mendukung penuh festival-festival musik yang tentunya menjadi stimulus untuk menggairahkan musik Indonesia, khususnya Sulawesi.

“Kami selalu mendukung penuh festival-festival musik yang tentunya menjadi stimulus untuk terus menggairahkan dunia musik Indonesia,” ucapnya.

“Semoga festival musik dan ruang-ruang kreatifnya bisa terus hadir di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan mendukung penuh,” imbuhnya.

14th Annual Rock in Celebes akan menampilkan musisi ternama Indonesia, seperti Tha Adams, David Bayu, Pamungkas, Nadin Amizah, The Upstairs, The Jansen, Soegi Bornean, Komunal, dan Kapal Udara.

Selain itu, Rock in Celebes tahun ini akan menghadirkan salah satu band dunia yakni MXPX. Kemudian, tampil juga musisi-musisi dari Sulawesi seperti Makassar Rocksteady dan Orkes Tumming Abu.

Menurut Kresna, dukungan tersebut juga merupakan upaya Asmo Sulsel untuk selalu mendekatkan Honda dengan masyarakat, khususnya pencinta musik dunia dan Indonesia.

“Kami ingin selalu dekat dengan masyarakat. Kehadiran Honda di Rock in Celebes menjadi bentuk upaya kami untuk mendekatkan Honda dengan masyarakat, khususnya pencinta musik,” tuturnya.

Sementara itu, Marketing Communication Asmo Sulsel, Moh Arif Reda, mengatakan bahwa Asmo Sulsel menggelar beragam aktivasi dalam 14th Annual Rock in Celebes. Salah satunya adalah Scoopy Stage yang akan dimeriahkan oleh banyak musisi, seperti Kapal Udara dan Orkes Tuming Abu.

Kemudian, kata Reda, Asmo Sulsel juga mengadakan pameran display Scoopy, Vario 160, dan Genio. Dalam pameran itu, ada program menarik yakni potongan tenor sampai lima kali.

“Terus, Asmo Sulsel juga menghadirkan engagement booth, yang akan mengajakan para pengunjung untuk lebih stylish bersama Honda Scoopy,” ucapnya. (jar)