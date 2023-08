Hadirkan Ruang Apresiasi Komika Lokal, Asmo Sulsel Dukung Penuh Standup Camp 2023

Makassar, Upeks–Astra Motor Sulawesi Selatan main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, mendukung penuh acara Standup Camp 2023 yang berlangsung di Area Wisata Camping Villa Batu Lapisi Malino pada 12-13 Agustus 2023.

Acara yang digagas oleh Standupindo Makassar tersebut menjadi ruang apresiasi karya komika lokal dengan mengusung konsep kemping 2 hari 1 malam. Suguhan pertunjukan Stand Up Comedy dari Makassar dan Nasional memeriahkan acara tersebut.

Marketing Manager Astra Motor Sulawesi Selatan, Kresna Murti, menjelaskan bahwa Asmo Sulsel dan Standupindo Makassar mempunyai Satu Hati untuk terus menggelorakan local heroes. Dukungan Asmo Sulsel sendiri menjadi bukti komitmen dalam mendekatkan Honda Jagoanku dengan banyak komunitas.

“Kami punya satu hati dan satu semangat untuk mengedepankan local heroes. Dukungan kami diharapkan melahirkan komika-komika lokal yang bisa sukses dan menjadi komika nasional,” ucap Kresna.

Ada banyak program dalam acara tersebut, yakni Stand Up Comedy, Podcast Live Ballorang bersama Arif Brata, Musik, Mural Art, Social Movement, Outbond/games, dan kuliner. Untuk Stand Up Comedy, ada pertunjukan dari bintang tamu dan local heros stand up indo Makassar. Stand up comedy kali ini akan terasa spesial karena berlangsung di tempat terbuka dengan pemandangan yang indah.

Deretan bintang tamu ternama hadir dalam acara tersebut, yakni Mamat Alkatiri, Fatih Andhika atau Atek, Pras Teguh, dan Tumming Abu. Adapun tema acara tersebut bertajuk “Guardian Laughter and Nature (Penjaga Tawa & Alam).”

Menurut Marketing Communication Asmo Sulsel Moh Arif Reda, program dan bintang tamu yang hadir mendekatkan beragam komunitas dalam satu ruang, termasuk mendekatkan Honda kepada komunitas Stand Up Comedy di Indonesia, khususnya Indonesia.

“Honda ingin selalu dekat dengan masyarakat. Dalam acara ini, Honda ingin dekat dengan komunitas stand up untuk menghadirkan ruang apresiasi karya bagi local heroes dengan sajian yang menarik dan hangat,” ucapnya.

Reda juga menuturkan, Asmo Sulsel menggelar aktivasi dalam Standup Camp 2023 yakni riding bersama dengan para bintang tamu.

“Aktivasi hanya untuk mereka pengguna Honda PCX, ADV, dan Vario 160. Kami berangkat bersama pada 12 Agustus pukul 09:00 WITA. Titik start di Honda Alauddin. Tentu saja, mereka yang ikut riding menggunakan helm standar dan jaket untuk menunjang safety riding,” ucap Reda. (jar)