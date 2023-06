Santika Fair B2B Menyapa Kota Makassar

Makassar, Upeks. Co. Id — Santika Indonesia Hotels & Rasorts menyapa seluruh klien Travel Agent, Corporate, Govemment & Media untuk pertama kalinya diadakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan pada ftonggal 21 -22 Juni 2023.

Bertempat di Hotel Santika Makassar, event yang diberi nama Santika Foir B2B ini mengangkat tema “Let’s Collaborote” sebagai ajakan positif untuk berkolaborasi demi membangun bisnis dan ekonomi yang lebih baik. Terutama untuk meningkatkan promosi pariwisata dalam negri.

Pada Kesempatan kali ini, para Travel Agent, Corporate dan Government dapat berkomunikasi langsung dengan beberapa Sales Leader di bawah naungan group Santika Indonesia Hotels & Resorts secara tatap muka. Prita Gero selaku Corporate Marcomm Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts menyatakan bahwa event ini merupakan Santika Fair B2B batch ketiga yang mana untuk batch kedua sudah diadakan di Jawa Timur tepatnya di Kota Surabaya.

Para Klien dari Travel Agent, Corporate, Govemment & Media sangat antusias untuk menghadiri acara kali ini, ada sekitar 300an orang yang telah mengisi link undangan dan telah mengkonfirmasi akan datang diacara Santika Fair B2B.

Pada event ini, Santika Indonesia Hotels & Resorts akan memperkenalkan secara singkat terkait beberapa unit hotel yang akan dibuka di tahun 2023 dan juga unit-unit hotel barunya yang dibuka selama kurun waktu 2 tahun belakangan ini. Oleh karena itu, Santika Indonesia Hotels & Resorts optimis menargetkan tingkat okupansi 7096 pada tahun 2023.

Untuk mencapai target tersebut, salah satu strategi yang akan dilakukan Santika Indonesia adalah berkolaborasi dengan para klien untuk memasarkan berbagai produk guna meningkatkan jumlah tamu yang menginap.

Tahun ini Santika Indonesia Hotels & Resorts akan membuka 7 unit hotel baru. 2 sudah dibuka dibulan Maret: Amaris Hotel Kalimalang – Bekasi dan Hotel Santika Pasirkaliki — Bandung, sisanya akan dibuka sampai akhir tahun ini.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 113 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, KamDi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutigue Villas.(*)