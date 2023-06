Partisipasi di Multilateral Naval Exercise Komodo, Smartfren Tawarkan Program Spesial Banjir Hadiah

Makassar, Upeks– Kegiatan berskala Internasional 4th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023 menjadikan Kota Makassar sebagai tuan rumah, sebanyak 36 negara hadir dan meramaikan event internasional tersebut, MNEK 2023 juga menjadi salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan militer negara di sejumlah bidang, seperti maritim di kawasan regional, penanggulangan bencana dan operasi kemanusiaan guna mempererat kerjasama antara TNI AL dengan negara-negara sahabat.

Event ini berlangsung di Kota Makassar selama 3 hari mulai 5-8 Juni 2023 dengan tema “Partnership To Recover and To Rise Stronger”, dimana pada kegiatan ini akan dilaksanakan latihan bersama / non war dan kegiatan sosial budaya seperti International Fleet Review (IFR), International Maritime Security (IMSS), City Tour, City Parade, Fun Bike, Admiral Lunch, Maritime Exhebition, dan Gala Dinner yang diikuti oleh angkatan laut 36 negara di dunia.

Winetou Lubis, Chief of Region SumSulTan Smartfren mengatakan, “Dengan adanya event MNEK 2023, antusiasme masyarakat khususnya di Kota Makassar sangar tinggi, semua masyarakat berkumpul untuk menyaksikan kegiatan yang dilaksanakan oleh angkatan laut dari 36 negara, dengan kesempatan ini Smartfren ikut serta untuk mensosialisasikan program pelanggan baru yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya pada pemberian layanan internet terbaik di kecepatan full speed 4G+.”

Hartvig, Regoional Head Smartfren Sulawesi melanjutkan, “Smartfren merespon antusiasme warga Kota Makassar dengan menghadirkan program unggulan yang memberi banyak keuntungan untuk pengguna baru maupun pengguna lama, diantaranya extra kuota tambahan untuk pelanggan baru serta hadiah menarik yang dapat diperoleh secara langsung pada booth smartfren yang berada di anjungan Pantai Losari, ini semua kami berikan secara gratis sebagai apresiasi terhadap pelanggan yang sudah setia menikmati layanan internet kami untuk kegiatan sehari-hari.”

Smartfren Booth akan tersedia selama MNEK 2023 berlangsung, promo harga spesial kartu perdana kuota dan voucher data juga juga akan ditawarkan mulai dari harga Rp. 35.000 saja dan tentu saja pelanggan bisa langsung mendapatkan merchandise menarik melalui Fortune of Wheel yang tersedia pada booth smartfren. (rls)