Masakan Timur Tengah Jadi Menu Buka Puasa di Four Points By Sheraton Makassar

Makassar, Upeks- Anda pecinta masakan Timur Tengah, di The Eatery Hotel Four Points By Sheraton Makassar bisa jadi pilihan tempat buka puasa

Hotel yang terletak di Jalan Andi Djemma ini menghadirkan menu buka puasa san makan Sepuasanya di Resto The Eatery, dengan konsep Ramadhan Buffet bertajuk tema A Taste of Arabian.

Event ini berlangsung mulai dari tanggal 23 Maret hingga 21 April 2023 pada pukul 17.00 – 21.00.

Marcomm Four Points by Sheraton Makassar, John mengatakan sajian buka puasa ini bisa dinikmat hingga tanggal 23 April 2023 pada pukul 17.00 – 21.00.

“Tahun ini, Hotel Four Points By Sheraton Makassar mengambil tema Timur Tengah karena terkenal dengan masakan Timur Tengahnya yang diracik langsung oleh Chef Lalu, Executive Chef Four Points By Sheraton Makassar yang sudah berpengalaman selama 5 tahun bekerja sebagai chef di negara-negara Timur Tengah,” imbuhnya kepada Upeks.

Jhon menyebutkan menu yang disajikan diantaranya seperti Kambing Guling, Nasi Briyani, Chicken Shawarma, Lamb Ouzi, Baklava, dan Katayef tersedia di sini setiap hari selama event berlangsung.

Selain masakan Timur Tengah, di sini juga tersedia masakan Nusantara, Chinese, dan Western.

Selain menikmati hidangan lezat di Ramadan Buffet, pengunjung juga dapat menikmati Live Music Gambus, spot-spot foto Instagrammable dengan tema Timur Tengah, serta ada juga Doorprize yang diundi setiap harinya.

” Pengunjung juga bisa mengikuti foto kontes dengan hadiah Voucher Kamar Deluxe include Breakfast,” tuturnya.

Harga untuk paket buka puasa ialah Rp. 188.000 Nett per pax. Ada promo bagi yang datang rame-rame beli 5 gratis 1 dan beli 8 gratis 2.

“Tunggu apalagi, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati hidangan lezat dan suasana Ramadhan yang penuh berkah di The Eatery Hotel Four Points By Sheraton Makassar,” ajak Jhon. (Mimi)