Kuliah Tamu IBK Dirangkai Teken MoU 11 Perguruan Tinggi

Makassar, Upeks.co.id — Bertempat di Aula H.M. Alwi Hamu, kampus Institut Bisnis dan Keuangan Nitro menggelar kuliah Tamu. Diisi oleh Dr. Mohd Shamsuri Md Saad, Wakil Dekan Universiti Teknikal Malaysia Melaka, dengan tema “Extending International Vision in The Region of Southeast Asia”.

Dalam Kuliah tamu banyak membahas tentang pentingnya kolaborasi Bersama Perguruan Tinggi se Asia, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan mengankat judul Penelitian dan pengabdian Masyarakat sesuai dengan Kondisi wilayah masing-masing.

Kolaborasi Internasional ini bukan hanya melibatkan dosen, tetapi juga melibatkan mahasiswa dalam bentuk kegiatan Benchmarking, sehingga sejalan dengan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Merdeka Belajar dan kampus Merdeka.

Sebelum pelaksannan Kuliah tamu, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan MOU dan MOA, Rektor Institut Bisnis dan Keuangan Nitro H.Dr.Moh.Hatta menandatangi 11 (sebelas) MOU dan MOA.

Adapun kesebelas Perguruan Tinggi swasta tersebut adalah STIA Abdul Haris, Universitas Muhammadiyah Sinjai, STKIP Muhammadiyah Barru, IAI DDI Sidrap, STIT Kotamobagu, Universitas Sawerigading Makassar, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, STAI DDI Pinrang, Pascasarjana STAI Al Furqan, ITB Arung Palakka, Institut Mekongga Kendari.

Dalam sambutannya Hatta menyampaikan bahwa Kampus Institut Bisnis dan Keuangan Nitro terbuka buat siapa saja yang akan melakukan kolaborasi, karena semakin banyak berkolaborasi akan semakin baik untuk sama-sama memajukan perguruan tinggi.

MOU ini dilanjutkan dengan MOA sebagai bagian dalam pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi, Ucap Hatta, Nama Panggilan Rektor IBK Nitro.

Selanjutnya dilaksanakan Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Dosen Insan Cita (DICI), Dosen yang menghimpun para Alumni HMI yang berprofesi sebagai Dosen. Ketua Umum DPP DICI, Dr. Natsar Desi, IPM, mengukuhkan pengurus pusat dengan kepengurusan yang telah ditetapkan melalui keputusan Mentri Hukum, dan Hak Asasi Manusia RI, tertanggal 10 Agustus 2022.Natsar Desi menyampaikan dalam kata pengukuhan bahwa dengan pengukuhan pengurus, akan menjadi sebuah momentum dalam perjalanan organisasi.menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai kesempatan mengenalkan DICI.(rls)