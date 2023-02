Before Falling In Love With Mario G Klau Akan Hibur Warga Makassar

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Penyanyi nasional sekaligus pencipta lagu, Mario G Klau bakal menghibur masyarakat Makassar, pada 11 Februari 2023 mendatang di D’Liquid CLARO Makassar dalam acara Before Falling In Love With Mario G Klau.

Mario Gerardus Klau adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia. Ia merupakan juara ajang pencarian bakat menyanyi The Voice Indonesia musim kedua yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI pada tahun 2016.

Pria Kelahiran Nusa Tenggara Timur, 21 Mei 1998 yang juga pencipta lagu Tak Ingin Usai ini akan membawakan sedikitnya delapan lagu hingga sepuluh lagu di D’Liquid nantinya. Beberapa lagu yang dia bawakan di antaranya adalah lagu berjudul Semata Karenamu.

Entertainment Manager Claro Makassar, Askar mengatakan, Tiket Konser Mario G Klau akan dibanderol Rp150.000 per orang, dan ada juga promo dengan menggunakan Kartu Debit Bank BNI yaitu Beli 7 Gratis 1 Tiket.

“Saat ini tiket Presale juga sudah sold out dan reservasi Table juga sudah kami batasi, dari total 800 tiket yang kami sediakan, kini hanya sisa 200 tiket yang akan kami jual yang dapat langsung di beli di Hotel CLARO Makassar,” ucap Askar. (Mit)