Tropicana Slim Ajak Masyarakat Indonesia untuk Lebih Peduli Cegah Diabetes melalui #Hands4Diabetes2022

Jakarta, Upeks. co.id – Dalam rangka memperingati World Diabetes Day 2022, Tropicana Slim kembali menyelenggarakan #Hands4Diabetes2022 dengan misi mengajak masyarakat Indonesia agar lebih peduli untuk mencegah dan melawan diabetes. Diadakan pada 13 November 2022, #Hands4Diabetes2022 mengangkat tema “Ganti Gulanya, Jaga Lemaknya, Lawan Diabetes” untuk mengedukasi masyarakat bahwa selain memperhatikan asupan gula, penting juga memperhatikan asupan lemak untuk cegah dan atasi diabetes. Edukasi merupakan pilar penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melawan diabetes, selaras dengan tema World Diabetes Day yaitu “Education to Protect Tomorrow”. Adapun, #Hands4Diabetes2022 terdiri dari serangkaian kegiatan edukatif dan interaktif, mulai dari roadshow berupa edukasi pencegahan dan kontrol gula darah melalui gaya hidup sehat, hingga menutup rangkaian dengan senam bersama dan pengecekan cek gula darah serentak di 23 kota se-Indonesia yang didukung oleh Accu-Chek sebagai partner cek gula darah nasional.

Tidak hanya itu, Tropicana Slim juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menunjukkan solidaritas kepada diabetesi dengan melakukan posting smiling hand di Instagram & TikTok dengan hashtag #Hands4Diabetes2022 sebagai petisi dukungan terhadap para diabetesi di Indonesia. Untuk setiap post, Tropicana Slim akan berdonasi kepada Komunitas Sobat Diabet guna disalurkan dalam berbagai program dan inisiatif Sobat Diabet yang mendukung usaha pencegahan dan penanganan diabetes di Indonesia.

Noviana Halim, Brand Manager Tropicana Slim mengatakan, “Kami percaya pola hidup sehat adalah cara terbaik untuk mencegah dan melawan diabetes, salah satunya dengan membatasi asupan gula dan juga lemak, aktif bergerak, dan pemantauan gula darah mandiri secara berkala. Tropicana Slim yang telah hadir selama hampir 50 tahun konsisten menginspirasi masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, dan cegah diabetes melalui serangkaian produk bercita rasa tinggi yang bebas gula, bebas atau rendah lemak, dan rendah garam.

Pembatasan fisik selama pandemi COVID-19 mendorong pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah yang kurang sehat, misalnya sebagian orang melaporkan peningkatan kebiasaan mengemil atau makan tanpa rasa lapar (terutama dengan alasan bosan) dan kecenderungan makan secara berlebihan1, meningkatnya gaya hidup sedenter atau kurang bergerak, serta jarang melakukan pengecekkan kesehatan. Pola hidup tersebut dapat berujung kepada berbagai masalah kesehatan seperti diabetes.

Diabetesi perlu mengendalikan asupan gula dan lemak untuk menjaga kestabilan kadar gula darahnya. Menurut American Diabetes Association, lemak juga merupakan nutrisi yang penting diperhatikan sebagai bagian dari pola makan sehat dalam mengelola diabetes2. “Inilah mengapa dalam #Hands4Diabetes2022, Tropicana Slim mengangkat tema “Ganti Gulanya, Jaga Lemaknya, Lawan Diabetes” untuk mengedukasi masyarakat bahwa selain memperhatikan asupan gula, penting juga memperhatikan asupan lemak untuk mencegah dan kontrol diabetes.

Tahun ini #Hands4Diabetes2022 diadakan kembali secara luring untuk pertama kalinya serentak di 23 kota (Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Cirebon, Karawang, Surabaya, Malang, Semarang, Solo, Jogja, Makassar, Manado, Palembang, Lampung, Jambi, Medan, Pekanbaru, Denpasar, Ambon, Mataram, Samarinda, Pontianak, dan Banjarmasin). Harapannya kegiatan ini dapat mendukung kualitas hidup para diabetesi dan membangun kesadaran hidup sehat bagi masyarakat umum,” tambah Noviana.

Senada dengan Noviana, Dr. dr. Em Yunir, Sp.PD-KEMD dari Divisi Endokrin, Metabolik dan Diabetes Departemen Penyakit Dalam RSCM-FKUI mengatakan, “Seperti dipaparkan pada British Journal of Nursing, diperkirakan bahwa diabetesi menghabiskan paling banyak 2-3 jam per tahun dengan tenaga profesional kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa diabetesi harus mengelola kondisi masing-masing secara mandiri di luar periode waktu ini3. Bantuan dan dukungan dari tenaga kesehatan diperlukan, namun melihat kondisi tersebut, masing-masing pribadi perlu memiliki pengetahuan luas, semangat, dan konsistensi untuk mengatasi diabetes. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan Tropicana Slim dalam kampanye #Hands4Diabetes2022 untuk mengedukasi masyarakat dalam mengelola diabetes.”

“Gula dan lemak erat kaitannya dengan kalori yang masuk melalui pola makan. Lemak tergolong memiliki kalori yang tinggi, terhitung 2 kali lebih banyak dibandingkan protein dan karbohidrat sehingga konsumsi lemak yang tidak dibatasi dengan baik sangat rentan menyebabkan asupan kalori berlebih dan penambahan berat badan. Harvard Medical School juga menyebutkan bahwa penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh dapat berefek negatif terhadap kesehatan, salah satunya terkait dengan penurunan sensitivitas hormon insulin yang menyebabkan terganggunya pengaturan kadar gula darah4. Kabar baiknya, penumpukan lemak dapat dikurangi dengan berolahraga aktif minimal 30 menit setiap hari dan memperhatikan asupan nutrisi. Salah satu yang dapat dilakukan adalah membatasi asupan gula dan lemak harian sebagai bagian dari pola makan sehat. Selain dibatasi jumlahnya, memilih sumber makanan dengan kandungan lemak baik juga penting dilakukan misalnya buah alpukat, kacang-kacangan, ikan salmon atau tuna, dan gunakan minyak kanola atau minyak zaitun sebagai pilihan untuk menumis,” tambah dr Dr. dr. Em Yunir. Selain pembatasan asupan lemak dan tentunya pembatasan gula, diabetesi perlu aktif bergerak, olahraga secara teratur dan cek gula darah secara berkala. Apabila diabetesi memiliki kekhawatiran terhadap kondisi mereka atau mengalami gangguan kesehatan tertentu, maka disarankan untuk menghubungi dokter atau tenaga kesehatan.”

dr. Rudy Kurniawan, SpPD, DipTH, MM, MARS, pendiri Komunitas Sobat Diabet mengatakan, “Untuk memulihkan kembali kondisi para diabetesi, dukungan sosial dari lingkungan sangat berpengaruh positif untuk membantu mengurangi stres, meningkatkan tingkat kesadaran diri, serta mendukung perubahan gaya hidup yang kurang sehat5. Setelah pandemi Covid-19 mereda, kegiatan senam bersama dapat berdampak positif tidak hanya untuk fisik namun juga untuk kesehatan mental.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan menjadi pemicu bagi Sobat Diabet untuk terus mengedukasi masyarakat, khususnya bagi diabetesi dan generasi muda. Melalui tema Hands4Diabetes 2022 “Ganti Gulanya, Jaga Lemaknya, Lawan Diabetes” dan tema World Diabetes Day “Education to Protect Tomorrow”, kami percaya bahwa edukasi dapat membantu mencegah dan mengatasi diabetes. “

Untuk memberikan kemudahan bagi diabetesi dan keluarganya dalam mendapatkan pilihan produk bebas gula, bebas/rendah lemak, serta bercita rasa tinggi untuk mendukung gaya hidup sehat keluarga Indonesia, Tropicana Slim bekerja sama dengan Lazada selaku strategic partner e-commerce memberikan penawaran khusus bagi keluarga Indonesia selama bulan November 2021 ini. Kunjungi NutriMart, official store Tropicana Slim di aplikasi Lazada dengan harga spesial untuk mendapatkan rangkaian produk Tropicana Slim.

