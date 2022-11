Apresiasi Konsumen Setia, Mitsubishi FUSO Gelar Truck Campaign 2022 di Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id — PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors bekerja sama dengan PT. Sulawesi Berlian Motor, Makassar menyelenggarakan acara FUSO Truck Campaign 2022 di Hotel Four Point, Jumat (4/11/2022).

Kegiatan ini mengusung tema “Tangguh Bersama FUSO” sebagai apresiasi sekaligus mempererat hubungan dengan para konsumen setia Mitsubishi FUSO di seluruh Indonesia. Bacaan Lainnya Hadiri Peringatan Maulid, Ilham Azikin Apresiasi Masyarakat Palanjong

Gubernur Andi Sudirman Tanam Bibit Kopi Bersama Warga di Topidi

Buka Kejuaraan Tenis Tonasa, Bupati Janji Lanjutkan Pembangunan Lapangan Pelti Hadir pada kegiatan tersebu, Mr. Shun Yatsugi selaku Director of Product Strategy Division PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Chalie Irwandi selaku Departemen Head of Field Area 2 Non Java PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Irwan Setiawan selaku Area Coordinator Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, dan Mr. Chihiro Wada selaku Choef Financial Officer of PT Krama Yudha Ratu Motors. Hadir juga Kerry Yauwly selaku Direktur PT Sulawesi Berlian Motor, Mahatir Abbas selaku Branch Manager PT Sulawesi Berlian Motor, Beker Cahyono selaku After Sales Service Manager PT Sulawesi Berlian Motor Tamu VIP dari Dipo Star Finance juga ikut hadir seperti Mr Tetsuya Katori President Director Dipo Star Finance, Anwar selaku Regional Manager Dipo Star Finance. Truck Campaign merupakan acara khas tahunan yang diadakan oleh Mitsubishi FUSO sebagai bentuk terima kasih kepada para konsumen yang telah mempercayakan FUSO sebagai mitra bisnis yang mendukung kelancaran bisnis konsumen. Truck Campaign 2022, diadakan Oktober hingga Desember sebanyak 43 event di seluruh Indonesia, dengan melibatkan 68 Dealer penyelenggara di seluruh Indonesia. Kerry Yauwly mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas penerimaan dan kepercayaan pada produk FUSO Euro-4. Dia berharap, setelah melewati masa pandemi, rasa optimisme yang kuat bikin bangkit dan lebih tangguh di masa depan. “Mitsubishi FUSO terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang kuat secara terus menerus, termasuk layanan purna jual terbaik, ketersediaan suku cadang dengan jaringan dealer terluas untuk kendaraan niaga, fasilitas Truck Center (Bengkel Siaga) 24 jam, dan Mobile Workshop Service,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Chalie Irwadi mengatakan gelaran Truck Campaign seperti layaknya pertemuan keluarga Mitsubishi FUSO. Melalui momen ini, antara pelanggan dan pihak Mitsubishi FUSO bisa bertukar pendapat terkait bisnis, kisah sukses, tantangan dan berbagai suka cita pada malam ini.

“Produk kami Canter dan Fighter X telah bertransformasi menjadi lebih kuat dan akan terus ditingkatkan dengan berbagai pelayanan yang fleksibel untuk mendukung bisnis Bapak Ibu semua. Dealer kami, akan selalu memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan konsumen,” ujarnya.

Acara ini diselenggarakan dengan konsep “interaktif”. Selama acara berlangsung, konsumen sangat antusias, karena Truck Campaign 2022 diadakan secara offline untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir.

Berbagai promo menarik ditawarkan untuk pembelian unit, paket servis, dan suku cadang. Setiap pembelian 1 unit Canter akan mendapatkan 2 gram logam mulia dan pembelian satu unit Fighter X akan mendapatkan 5 gram logam mulia.

Artist Wika Salim juga menghibur konsumen setia FUSO di Makassar, dimana KTB, Dealer dan pelanggan setia ikut berbagi kebahagian satu sama lain. Mitsubishi FUSO juga memberikan penghargaan kepada 5 Best Customers, 5 Best Drivers, dan 3 Best Caroseri. (jir)