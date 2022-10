Kelima Kalinya, Dandim Safari Shalat Subuh di Desa Tombolo

BANTAENG,UPEKS.co.id— Rombongan Dandim 1410 Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., beserta Rombongan di Masjid Alhidayah Dusun Kampung Beru Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupten Bantaeng, melaksanakan Safari Shalat Subuh, Ahad (30/10).

Turut hadir dalam Safari subuh Danramil 1410-03 Kapten Inf Andi Usman, Pasi Pers Kapten Inf Amran, Babinsa ramil 1410-03 Serda Abd Azis, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat serta Jamaah yang hadir berkisar 45 orang.

Rahmat terbesar yang di berikan Allah SWT kepada kita semua adalah Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Karena tanpa mengenal Rasulullah maka keimanan kita tidak miliki , tanpa Rasulullah Muhammad SAW maka segala sesuatu tidak mungkin kita mengetahuinya” ucapnya.

Saat ini adalah musim Maulid Nabi merupakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang tentu kita harus lebih mempelajari sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW, Melalui maulid Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengetahui kembali sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW”.

Semakin kita kenal Rasulullah Muhammad SAW, maka rasa cinta kepada Nabi semakin kuat, Nabi Muhammad SAW, lebih duluan cinta kepada ummatnya. Bukan hanya di dunia namun sampai kiamat pun Nabi Muhammad masih mencintai ummatnya, terbukti di waktu sakaratul mautpun masih menyebut ummatnya sebanyak 3 kali, safaatnya pun akan diberikan di yaumul hisab nantinya.Sehingga mari kita senantiasa perbanyak bersholawat dengan penuh rasa cinta” tuturnya.

Para sahabat Rasulullah Muhammad SAW tentu bertemu dengan Baginda Rasulullah Muhammad SAW, namun beda dengan ummatnya, walaupun tidak pernah bertemu/bertatap muka namun tetap percaya dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT yang di jadikan sebagai pedoman hidupnya. dengan cara untuk lebih mengenal dan mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan mempelajari sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, sejak mulai lahir sampai wafat.

Sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad waktu di lahirkan.

Sang ayah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian setelah Rasulullah lahir, sang ibu tidak melihat darah melainkan melihat cahaya , sampai ibunya melihat istana kerajaan Negeri syam.Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka banyak berhala-hala roboh dan api sesembahan kaum madjusi padam.

Penjabaran dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang patut kita contoh adalah baik sama orang baik itu biasa, namun baik sama orang yang tidak baik itu luar biasa, karena Rasulullah SAW pada saat berjuang menyebarkan Islam tak sedikit mendapat cacian dan hinaan dan bahkan meneteskan darah, namun Nabi Muhammad SAW membalas dengan do’a yang baik dan membalas dengan kebaikan.

Terkait amalan-amalan Sunnah yang apabila kita laksanakan akan mendapatkan pahala umroh dan haji, dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan At-Tarmizi “Barangsiapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah dan berdiam diri sejenak sampai terbit matahari diakhiri dengan sholat Sunnah 2 rakaat maka akan mendapatkan pahala sebesar umroh dan haji, sempurna, sempurna, sempurna”.

Kami beserta Masyarakat Desa Tombolo sangat senang atas kedatangan Bapak Dandim 1410 Bantaeng dan Alhamdulillah Bapak Dandim sudah ke 5 kalinya melaksanakan safari subuh di Desa kami dan juga masyarakat sangat senang.Mudah-mudahan apa yang di lakukan oleh Bapak Dandim dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT” ucap Kades Tombolo.

Di sela-sela safari Subuh Dandim 1410 Bantaeng menyambangi anak Yatim atas nama Aldi umur 10 tahun memberikan sedekah sebagai bentuk kepedulian Komandan Kodim 1410 Bantaeng. (Irwan Patra)