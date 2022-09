Usia ke-63 Tahun, Pelopor Brimob Tetap Solid dan Eksis Jaga Keamanan NKRI

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Berdasarkan Keputusan Dankorbrimob Polri nomor: Kep/81/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang pengesahan hari lahir Pelopor dimana tanggal 14 September ditetapkan sebagai HUT Pelopor Korps Brimob Polri.

Tahun ini tepat tanggal 14 September 2022, Pelopor Korps Brimob Polri merayakan hari jadinya yang ke 63 tahun dengan tema ” Kesetiaanku Untuk Menjaga Keutuhan dan Tetap Tegaknya NKRI”.

Dalam rangka memperingati hari bersejarah tersebut, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel menggelar acara syukuran bertempat di Aula Mako Batalyon C Pelopor jalan M.H. Thamrin no 70 Watampone, Rabu (24/9/22 ).

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan,S.Sos. M.Si. dalam arahanya mengatakan bahwa dalam Kesatuan Korps Brimob Polri terdapat dua kemampuan yaitu kemampuan Pelopor dan kemampuan Gegana yang memiliki tanggal hari lahir berbeda.

“Dalam rangka memperingati HUT Pelopor ke 63, hari ini kami menggelar acara syukuran dan doa bersama di aula Mako Brimob Bone, tentunya kegiatan ini digelar sebagai bentuk rasa syukur, karena sampai saat ini pasukan Pelopor masih tetap solid dan eksis menjaga kondusifitas keamanan NKRI,” ungkap Kompol Nur Ichsan.

“ Harapannya, semoga ke depan Pelopor Korps Brimob Polri semakin jaya, semakin profesional dalam pelaksanaan tugas sehingga semakin dicintai dan dipercaya oleh masyarakat,” tambahnya.

Adapun inti dari acara syukuran dalam rangka HUT Pelopor ini adalah tausiyah agama yang disampaikan oleh Ustadz Iswandi dan dilanjutkan doa bersama untuk kelancaran dan keselamatan personel Brimob Bone dalam pelaksanaan tugas.

Kemudian dilanjutkan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel yang tertua diwakili oleh Iptu Kalvin Mustanu dan termuda Bripda Zulfikar sebagai simbol regenerasi Brimob dari yang tua kepada yang muda. (Jay)